Vụ hạ nền đường, nhà dân chênh vênh: Hỗ trợ nơi ở tạm cho 8 hộ dân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/03/2026 18:09 GMT+7

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về việc hạ nền đường làm nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, chủ đầu tư dự án thống nhất di dời và hỗ trợ chi phí nơi ở tạm cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng trong 6 tháng.

Liên quan đến phản ánh của Báo Thanh Niên về dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 hạ nền đường làm nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, ngày 4.3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư) phối hợp UBND xã Tân Lợi, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất phương án di dời 8 hộ đến nơi ở tạm, hỗ trợ chi phí trong 6 tháng.

Hạ nền đường ĐT . 753 Làm nhiều nhà dân chênh vênh , 8 hộ được hỗ trợ nơi ở tạm - Ảnh 1.

Hiện trạng khu vực 8 hộ dân sống chênh vênh trên vách đất dựng đứng sau khi hạ nền đường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, tại cuộc họp, các hộ dân trình bày: Do độ chênh cao hiện nay nên việc sinh hoạt và đi lại gặp nhiều khó khăn; đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn trong quá trình công trình thi công, đặc biệt là khi mùa mưa đến.

Hạ nền đường ĐT . 753 Làm nhiều nhà dân chênh vênh , 8 hộ được hỗ trợ nơi ở tạm - Ảnh 2.

Các hộ dân bị ảnh hưởng do hạ nền đường họp cùng cơ quan chức năng, thống nhất di dời đến nơi khác ở tạm từ ngày 5.3

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Vì vậy, người dân có nguyện vọng được tạm thời di dời chỗ ở trong thời gian thi công hoàn thiện tuyến đường, chờ cơ quan nhà nước xem xét phương án hỗ trợ bồi thường.

Đồng thời, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc hạ độ cao trong thời gian sớm nhất có thể đối với phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất lâu dài.

Hạ nền đường ĐT . 753 Làm nhiều nhà dân chênh vênh , 8 hộ được hỗ trợ nơi ở tạm - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm ký đồng ý di dời đến nơi khác ở tạm trong 6 tháng và nhận tiền hỗ trợ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với địa phương và các bên có liên quan đề xuất hỗ trợ chi phí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân.

Các hộ dân thống nhất phương án hỗ trợ chi phí chỗ ở tạm của chủ đầu tư và chủ động sắp xếp nơi ở tạm thời trong thời gian chờ hoàn tất công tác bồi thường theo quy định. Cụ thể mỗi hộ dân nhận hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng, trong thời gian 6 tháng.


Hạ nền đường ĐT . 753 Làm nhiều nhà dân chênh vênh , 8 hộ được hỗ trợ nơi ở tạm - Ảnh 4.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (áo xanh) cùng người dân kiểm tra thực trạng khu vực bị ảnh hưởng khi hạ nền đường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng tại cuộc họp, các bên cũng đã thống nhất số liệu ghi nhận kiểm kê hiện trạng, làm cơ sở phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, các hộ dân cũng thống nhất thực hiện di dời người và tài sản về nơi ở tạm sau khi nhận tiền hỗ trợ chi phí chỗ ở tạm. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn thi công, không làm ảnh hưởng đến tài sản còn lại của các hộ dân.

Hạ nền đường ĐT . 753 Làm nhiều nhà dân chênh vênh , 8 hộ được hỗ trợ nơi ở tạm - Ảnh 5.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai động viên người dân sau khi nhận tiền hỗ trợ để di dời đến nơi ở tạm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh: Nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT.753 phải "sống trong sợ hãi", khi dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này, đoạn qua xã Tân Lợi (Đồng Nai) được thi công hạ cốt nền đường, khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng.

Cụ thể, đoạn dài khoảng 300 m qua xã Tân Lợi thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đã được đơn vị thi công múc sâu, biến "mặt tiền" của nhiều hộ dân trước đây chỉ bước chân là ra đến đường, thì nay trở thành vực sâu với vách đất dựng đứng.

Bức xúc trước thực trạng này, ngày 15.1, các hộ dân xã Tân Lợi đã có kiến nghị tập thể gửi đến UBND xã Tân Lợi mong sớm được giải quyết.

Ngày 2.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cũng đã có văn bản gửi một số sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi về việc tham mưu đề xuất xử lý thông tin việc hạ cốt nền đường ở Đồng Nai, nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu như Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Ngày 4.3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân trong phạm vi thi công tuyến ĐT.753. Khẩn cấp tạm dừng triển khai thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 để phòng ngừa nguy cơ sạt lở.

