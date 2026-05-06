Vụ hành hạ dã man bé trai 2 tuổi: Vì sao mẹ ruột và người tình không đưa cấp cứu?

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 2.5.2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Nguyễn Thị Thanh Trúc - Mẹ ruột hành hạ dã man bé trai 2 tuổi Nguyễn Long

Khi lực lượng chức năng có mặt, em bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bầm tím, vùng đầu bị rách và phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2.5.2026, em đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù thấy nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời cho đến khi lực lượng chức năng phát hiện.

Về tình trạng sức khỏe, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết em bé bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận và gãy cũ xương cẳng tay trái. Chiều 5.5, thông tin từ bệnh viện xác nhận em bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tổn thương rất nặng và cần tiếp tục điều trị đặc biệt. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.