Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vụ hành hạ dã man bé trai 2 tuổi: Vì sao mẹ ruột và người tình không đưa cấp cứu?
Video Đời sống

Vụ hành hạ dã man bé trai 2 tuổi: Vì sao mẹ ruột và người tình không đưa cấp cứu?

Duy Tính - Nguyễn Long - Ngọc Lê
06/05/2026 08:20 GMT+7

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 2.5.2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Vụ hành hạ bé 2 tuổi: Vì sao mẹ ruột và người tình không đưa cấp cứu? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Trúc - Mẹ ruột hành hạ dã man bé trai 2 tuổi

Nguyễn Long

Khi lực lượng chức năng có mặt, em bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bầm tím, vùng đầu bị rách và phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2.5.2026, em đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù thấy nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời cho đến khi lực lượng chức năng phát hiện.

Về tình trạng sức khỏe, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết em bé bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận và gãy cũ xương cẳng tay trái. Chiều 5.5, thông tin từ bệnh viện xác nhận em bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tổn thương rất nặng và cần tiếp tục điều trị đặc biệt. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Luật sư nói về bản án phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi

Luật sư nói về bản án phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi

2 luật sư bảo vệ cho bị hại trong vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong không đồng ý với phán quyết của HĐXX phúc thẩm về tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi, cha đẻ của nạn nhân).

Nhìn lại vụ án 'bạo hành bé gái 8 tuổi' trước phiên phúc thẩm

Luật sư nói về bản án cho dì ghẻ, cha ruột vụ bạo hành bé 8 tuổi

Khám phá thêm chủ đề

Bảo Vệ Trẻ Em tin nóng TP.HCM đa chấn thương Bệnh viện Nhi đồng 1 Nguyễn Thị Thanh Trúc mẹ ruột bạo hành con Công An TP.HCM xã Hòa Hiệp bạo hành trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận