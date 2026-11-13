Vụ hiệu trưởng phải xin lỗi: Xã giao trường ký hợp đồng làm việc với kế toán

Ngày 13.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (Cà Mau) đã ký quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán viên trung cấp và xếp lương cho bà Đ.T.V tại Trường mầm non Đá Bạc, đồng thời giao hiệu trưởng nhà trường ký hợp đồng làm việc. Bà V. là kế toán từng bị trường chấm dứt hợp đồng sau đợt đánh giá tập sự.

Theo đó, trường bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp đối với bà Đ.T.V tại Trường mầm non Đá Bạc kể từ ngày 1.4.2026.

Chủ tịch UBND xã Đá Bạc giao Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc ký hợp đồng làm việc với bà Đ.T.V, kế toán từng bị nhà trường chấm dứt hợp đồng sau đợt đánh giá tập sự

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Nội dung quyết định cũng thể hiện bà V. được xếp lương bậc 1/10, hệ số 2,10. Thời gian hưởng lương và xét nâng bậc lương lần sau cùng tính từ ngày 1.4.2026. Chủ tịch UBND xã giao Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc ký hợp đồng làm việc với bà V. theo quy định.

Ngày 13.11, bà V. cho biết, quyết định trên được triển khai và bà bắt đầu đi làm lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc đã có văn bản trả lời đơn yêu cầu lần hai của bà Đ.T.V liên quan đến một số lời lẽ của Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc được cho là xúc phạm với bà V.

Theo văn bản trả lời, qua làm việc, Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc thừa nhận có chửi bà V. "mất dạy" và "đòi táng (vào mặt-NV) bà V.".

UBND xã xác định hành vi này vi phạm chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, xúc phạm danh dự bà V. Xã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc xin lỗi công khai, rút kinh nghiệm, có lời lẽ đúng mực khi làm việc, giao tiếp với đồng nghiệp; đồng thời báo cáo, đề xuất xử lý.

Việc đánh giá tập sự đối với bà V. cũng được xác định có nhiều bất cập khi hiệu trưởng phân công tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên mầm non, hướng dẫn bà V. tập sự ở vị trí kế toán. Hiệu trưởng phân công một giáo viên mầm non không có chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán hướng dẫn bà V. Người hướng dẫn lập 3 bản nhận xét có nội dung khác nhau nhưng đều đánh giá bà V. "không hoàn thành nhiệm vụ".

Đáng chú ý, theo văn bản, nhận xét tại cuộc họp xét kết quả tập sự ngày 1.4 đề cập việc bà V. "ký khống chứng từ cắt ghép chữ ký". Tuy nhiên, sự việc bà V. scan chữ ký của hiệu trưởng vào chứng từ được xác định xảy ra ngày 7.4. Từ đó, UBND xã nhận định việc đưa nội dung này vào nhận xét tại cuộc họp ngày 1.4 chưa phù hợp về trình tự thời gian; khẳng định hành vi vi phạm khi sự việc chưa được làm rõ cũng chưa bảo đảm khách quan.

Qua xác minh các phản ánh, UBND xã Đá Bạc cũng xác định Trường mầm non Đá Bạc lập chứng từ chi trả cho người không làm việc tại trường, tổng cộng hơn 17,6 triệu đồng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, chủ tài khoản, trực tiếp ký phê duyệt hồ sơ, chứng từ thanh toán.























