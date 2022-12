Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím người: Không khởi tố hình sự

Ngày 21.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã có thông báo gửi đến phụ huynh của N.H.T.H.

N.H.T.H là học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị đánh bầm tím tay chân sau khi đi học về hồi đầu tháng 10.

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Sơn Trà đã tiến hành xác minh và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “vụ việc không cấu thành tội phạm”.

Cụ thể, công an kết luận cô Nh. là giáo viên chủ nhiệm lớp đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lớp, để em P. là bạn cùng lớp đánh em H. trong giờ nghỉ trưa bán trú. Do đó, công an sẽ gửi kết luận về trường để trường giải quyết nội bộ.





Cùng ngày, mẹ của học sinh H.N.T.H cho biết, gia đình đã nhận thông báo từ Công an Q.Sơn Trà, nhưng không đồng ý với kết luận trên của cơ quan công an. Hiện gia đình xem xét việc tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên cấp cao hơn.