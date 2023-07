Vụ khách hàng LPBank Bảo Lộc 'ôm nợ': Giao công an điều tra

Ngày 13.7, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản đề nghị Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bảo Lộc (LPBank Bảo Lộc); báo cáo kết quả trước ngày 21.7.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an TP.Bảo Lộc triển khai kịp thời các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; điều tra, xác minh xử lý các nghi can có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khách hàng theo quy định.

Khách hàng bức xúc phản ánh trước LPBank Bảo Lộc ngày 6.7 G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.7, nhiều khách hàng của LPBank Bảo Lộc đến trụ sở chi nhánh này giăng băng rôn, khẩu hiệu đòi quyền lợi. Theo khách hàng, họ ký kết hợp đồng vay tiền thế chấp nhưng không được giải ngân đầy đủ và phải đóng tiền lãi rồi bị đẩy vào nợ xấu.

Thông tin ban đầu, có 18 khách hàng do chuyên viên khách hàng T.M.C (LPBank Bảo Lộc) thực hiện công tác cho vay và quản lý có dấu hiệu câu kết với khách hàng làm sai lệch hồ sơ vay vốn, phương án vay vốn, hồ sơ tài chính… nhằm chiếm đoạt số tiền do ngân hàng giải ngân cho khách hàng.

Sự việc cho vay này xảy ra vào khoảng tháng 3.2023 trở về trước; tháng 4.2023, ông C. đã bị sa thải. Tổng dư nợ khách hàng của LPBank Bảo Lộc phản ánh hơn 33,4 tỉ đồng, nhưng tổng số tiền khách hàng chưa nhận được lên đến hơn 12,8 tỉ đồng.