Liên quan đến bài viết "Vì sao người dân khiếu nại giá bồi thường đất cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương?", tại buổi họp giao ban báo chí mới đây, ông Trần Văn Bảy, Phó chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi làm việc và xem xét các nội dung người dân khiếu nại, đơn vị đã có báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Gia Hiệp triển khai thực hiện một số nội dung; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả trong tháng 11.2026. Dựa trên báo cáo, UBND tỉnh sẽ có phương án xem xét, giải quyết.

Đoạn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương qua địa bàn xã Gia Hiệp, nơi có nhiều hộ dân khiếu nại về giá bồi thường đất ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Phó chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, trong quá trình kiểm tra, rà soát tại xã Gia Hiệp, đơn vị thực hiện Chứng thư số 353 (trụ sở đặt tại Hà Nội - PV) đã có sự thay đổi điều chỉnh, để ban hành chứng thư mới thay thế chứng thư trước đây triển khai thực hiện.

Cũng tại cuộc họp giao ban báo chí nói trên, ông Lê Quang Dần, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, cho biết trường hợp chứng thư thẩm định giá có sai sót về chuyên môn thì việc đánh giá, điều chỉnh thuộc cơ quan có thẩm quyền thực hiện là UBND xã.

"UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát hồ sơ, đối chiếu kết quả thẩm định với hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất để tham mưu cơ quan thẩm quyền xem xét để giải quyết theo đúng luật Đất đai 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và các văn bản liên quan", ông Dần lưu ý.

Trường hợp chứng thư có sai sót được xác định theo kết luận của cơ quan thẩm quyền thì trách nhiệm thuộc về tổ chức thẩm định giá và cá nhân hành nghề thẩm định giá. Cơ quan phê duyệt phương án bồi thường có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh phương theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về giá.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin trước đó, trong việc áp giá bồi thường đất cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, 15 hộ dân ở xã Gia Hiệp (Lâm Đồng) khiếu nại cách xác định vị trí và giá đất, cho rằng một số tài sản được chọn để so sánh có dấu hiệu bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Thửa đất 361 (khoanh đỏ) chỉ đường đất dẫn vào, nhưng được xác định ở "Vị trí 1 trong khu dân cư". Trong khi đó, đất của một số hộ dân dọc đường liên thôn Phú Hiệp 1 (đánh dấu màu vàng), nơi có nhiều nhà dân sinh sống hai bên đường, lại được xác định ở "Vị trí 2 ngoài khu dân cư" ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trong đó, Chứng thư định giá số 353 sử dụng giao dịch của thửa đất số 331 (tờ bản đồ 30A) và số 190 (tờ bản đồ 19) làm tài sản so sánh. Tuy nhiên, biên bản kiểm tra thực tế ngày 28.5 của đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Kinh tế xã Gia Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng và các hộ dân ghi nhận 2 thửa đất này không có trên bản đồ hành chính xã Gia Hiệp.

Thửa đất số 361 (tờ bản đồ số 23) được dùng làm tài sản so sánh có vị trí bất lợi hơn nhưng lại được xếp vào vị trí có giá cao hơn đất. Cách xác định này khiến tiền bồi thường cho các hộ dân thấp hơn nhiều so với thực tế.