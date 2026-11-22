Cô nằm im nghe ngóng. Tiếng gõ lại vang lên, lần này dồn dập hơn. Cô vén rèm nhìn ra. Dưới đường, vài chiếc xe máy vụt qua. Bảng quảng cáo trên tòa nhà cao nhất vẫn chạy, hắt những vệt sáng xuống mặt đường. Bên kia, căn hộ đối diện tối om, những ô cửa xếp chồng lên nhau thành một khối đen nặng nề. Giữa khoảng tối ấy, vài đốm sáng xanh chập chờn xuất hiện.

Có lẽ ai đó quên tắt đèn trang trí, cô thầm nghĩ. Nhưng những đốm sáng liên tục chuyển động. Chúng tụ lại rồi chậm rãi tản ra không theo một quy luật nào. Nhìn chúng, cô chợt liên tưởng đến bản thiết kế dở dang trên laptop.

Những đốm xanh vẫn chập chờn, càng lúc càng nhiều, có khi tắt phụt rồi đột ngột lóe lên. Cô đứng yên trong bóng tối, quan sát hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt. Cô lấy điện thoại quay lại, nhưng khi mở ra, đoạn video nhòe nhoẹt vì ánh đèn đường phản chiếu lên chiếc bóng của chính mình.

Sáng hôm sau cô gọi cho ban quản lý tòa nhà và được biết căn hộ ấy đã được niêm phong sau khi chủ cũ chuyển đi, hệ thống điện cũng ngắt từ tháng trước. Không ghi nhận sự cố bất thường nào.

Minh họa: Tuấn Anh

Gần trưa, người giao hàng mang cơm đến. Cô ăn vài thìa rồi lại cúi xuống bản thiết kế. Trên màn hình, những dải đèn màu chạy dọc hành lang khu nghỉ dưỡng như những vệt cầu vồng sáng lên trong đêm. Cô kéo dải sáng sang trái, giảm cường độ rồi trả về vị trí cũ. Ánh sáng trượt theo từng cái chạm của con trỏ, ngoan ngoãn và chính xác.

Điện thoại chợt réo, đồng nghiệp báo cuộc họp triển khai dự án sắp bắt đầu. Cô nhìn xuống hộp cơm còn nguyên, lớp mỡ đã đóng váng bên trên từ bao giờ. Cô gói hộp cơm mang ra chậu rửa, pha một cốc cà phê rồi ngồi vào bàn, đăng nhập Zoom. Vài phút sau, những ô cửa nhỏ lần lượt hiện lên màn hình, gương mặt quen thuộc của các đồng nghiệp xuất hiện. Cô chỉnh tai nghe, mở tập tài liệu dự án.

Cuộc họp kéo dài đến đêm. Cô đóng máy, nhìn đồng hồ, đã qua một ngày mới. Cô mở cửa bước ra ban công.

Những đốm sáng xanh lại xuất hiện, như những vệt sáng hắt ra từ một tòa nhà nào đó. Càng về khuya, chúng càng tụ lại, xoắn xuýt. Chúng di chuyển từ căn hộ đối diện, là đà bay qua khoảng không giữa hai tòa nhà, hướng về căn hộ của cô rồi lặng lẽ lọt vào phòng khách. Lúc này, cô mới nhận ra đó là những con đom đóm. Chúng không nhiều như cô tưởng, chỉ khoảng bốn, năm mươi con, nhỏ đến mức nếu không phát sáng, có lẽ cô chẳng thể nhận ra. Chúng bay quanh chao đèn, lượn vòng vòng rồi bất thần tản ra. Một con sà xuống mặt bàn, đậu lên miệng cốc thủy tinh cô dùng uống cà phê từ chiều mà chưa kịp rửa. Những con khác bay đến bên ô kính, chập chờn giữa ánh đèn chớp lóe từ bảng quảng cáo hắt xuống.

Cô đứng yên quan sát con đom đóm đậu trên cốc thủy tinh. Phần bụng nhỏ xíu của nó hắt ra chút ánh xanh yếu ớt. Cô đưa ngón trỏ chạm vào, con đom đóm vụt bay đi. Tức thì cả đàn kéo nhau hướng về phía căn hộ đối diện. Thoắt đó đã biến mất.

Đã lâu mới chứng kiến một hiện tượng thú vị đến thế, cô bật cười. Cô thử tìm lại hồ sơ cư dân cũ của căn hộ đối diện trên hệ thống quản lý tòa nhà. Một lúc sau, cái tên Diệp hiện ra. Ba mươi hai tuổi. Nghề nghiệp: biên tập hình ảnh. Bên dưới dòng thông tin ngắn ngủi là những bức ảnh đăng từ hai năm trước. Đó là một cô gái có mái tóc bồng, dáng vẻ đầy cá tính trong bộ đồ jeans bụi bặm. Bức khác, cô gái đứng bên cửa sổ, bàn tay đặt hờ lên mặt kính và phía sau là thành phố đã lên đèn. Cô phóng lớn bức ảnh nhưng không nhìn thấy gì trong khoảng không sau lưng cô gái.

Cô bần thần đóng máy tính, bàn tay vô thức cầm cốc cà phê đưa lên môi. Chẳng còn giọt nào. Dưới đáy cốc, vệt cà phê khô đọng lại tròn xoe như hình đồng xu. Cô ngồi yên trong bóng tối bâng quơ nhìn ra ô kính, thầm đợi một đốm sáng xanh nhỏ xíu.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô chuyển đến căn hộ hiện tại, sắm vài món đồ nội thất đơn giản, treo vài bức tranh trừu tượng và bỏ đi hầu hết những thứ gợi về quá khứ. Với nghề thiết kế không gian, cô có thể biến sảnh khách sạn thành một khu vườn nhiệt đới, biến nhà kho bỏ hoang thành vũ trụ thu nhỏ. Nhưng với căn hộ của mình, cô loay hoay chẳng biết phải làm sao để nó trở nên ấm cúng. Cô thay màn rèm, sơn lại chao đèn, kê bàn làm việc quay về hướng khác, nhưng mọi thứ trong phòng dường như cứ nhìn cô đầy giễu cợt. Cô nhận ra những cành hoa trong bình trên kệ sách đã khô cong, tấm lịch bàn vẫn ở đó từ năm ngoái, cả chiếc cốc cà phê mẻ một góc ở miệng vẫn nằm bên bồn rửa…

Cô xuống tầng hầm để xe tìm bác bảo vệ. Ông nhấp trà từ chiếc bình giữ nhiệt luôn kè kè bên mình. Nghe cô kể về bầy đom đóm ở căn hộ đối diện, ông tỏ ra chẳng mấy ngạc nhiên.

"Có đêm căn hộ đó chớp đèn liên tục, tôi lên kiểm tra thì bên trong không có ai". "Bác có báo cho ban quản lý không?". "Có. Họ bảo tại tôi thức đêm nhiều, nên đi khám mắt". Ông cười, vặn nắp bình trà, ngước lên tòa nhà cao nhất. "Ở đây đông người, mà có khi cả ngày chẳng ai nói với nhau được câu nào".

* * *

Phan gọi cho cô, nhắc về dự án The Living City. Phan là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông cô từng hợp tác. Lần này, cô được mời tham gia thiết kế trải nghiệm ánh sáng và không gian cho dự án, phần việc mà cô đã dành nhiều tháng theo đuổi. Dự án được quảng bá như một tác phẩm nghệ thuật: hàng trăm căn hộ trong khu phức hợp được kết nối bằng hệ thống chiếu sáng thông minh, tạo thành những chuyển động đồng bộ trên mặt ngoài tòa nhà. Phan gọi đó là "Vũ khúc đêm". Anh hẹn gặp cô tại văn phòng.

Trên màn hình lớn, mô hình ba chiều của tòa nhà lần lượt sáng lên rồi xoay chậm. Phan nói về dữ liệu, tính tương tác, khả năng kết nối con người trong một đô thị ngày càng thiếu sự gắn kết. Phan say sưa nói: "Những ngôi nhà sẽ không còn là những chiếc hộp tách biệt. Ánh sáng có thể khiến người ta cảm thấy mình đang sống gần nhau, ngay cả khi không biết tên người ở căn hộ bên cạnh".

Cô lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, ánh mắt chợt dừng lại ở mặt bằng vừa được phóng lớn trên màn hình. Đó là tòa nhà đối diện căn hộ cô. "Anh lấy dữ liệu từ đâu?", cô ngồi bật dậy. "Công ty đã mua quyền truy cập vào hệ thống quản lý của dự án. Mọi thứ đều được thỏa thuận với ban quản lý". "Còn dữ liệu trong từng căn hộ?". "Chỉ là dữ liệu vận hành. Không có gì riêng tư cả".

Những ô vuông trên màn hình nhấp nháy theo từng nhóm mã số. Các biểu đồ ghi lại thói quen sử dụng không gian, những khoảng sáng tối được chuyển thành đường nét và con số. Cô nhìn chúng, chợt nhớ đến những đốm sáng xanh trong căn hộ trống.

"Anh có biết cô gái tên Diệp từng sống trong căn hộ này không?", cô chỉ vào một điểm trên sơ đồ. "Diệp từng làm việc cho công ty, phụ trách nội dung và hình ảnh. Nghỉ đã lâu rồi. Tôi nghe nói cô ấy thường xuyên mất ngủ, hay ảo giác gì đấy, hình như có lần còn cho rằng mình bị theo dõi". Phan lẳng lặng đóng máy tính, trả lời bằng giọng bình thản.

Một tuần sau đó, cô liên tục thức dậy vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng. Ban đầu, cô đặt báo thức để kiểm tra xem những con đom đóm có xuất hiện đúng giờ đó hay không. Nhưng chỉ vài đêm, cô nhận ra mình thường tỉnh giấc trước khi chuông báo thức. Bầy đom đóm xuất hiện không đều. Có đêm chúng lơ lửng trong căn hộ đối diện, có đêm bay qua khoảng không giữa hai tòa nhà. Cũng có đêm cô đứng bên cửa sổ nhưng chẳng thấy gì.

Cô bắt đầu ghi chép giờ xuất hiện, số lượng ước chừng, hướng di chuyển, thời gian. Cô dùng máy ảnh chuyên dụng, thay ống kính, thử các chế độ quay khác nhau. Nhưng những đoạn video chỉ lưu lại những vệt sáng nhòe, không thể xác định hình dạng hay nguồn phát sáng.

Cô gửi video cho một người bạn công tác trong ngành sinh học, hỏi liệu có loài côn trùng nào sống được ở độ cao như vậy không. Anh trả lời rằng đom đóm có thể xuất hiện trong môi trường đô thị nếu điều kiện phù hợp, nhưng rất khó giải thích việc chúng xuất hiện trong căn hộ đối diện ở tầng thứ ba mươi mốt, đã bị niêm phong và không có cây cối hay nguồn thức ăn nào.

Ngoài kia, thành phố đổi màu. Những bảng quảng cáo chuyển từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ sang vàng. Bất giác cô tự hỏi, nếu một ngày mình biến mất khỏi căn hộ này, liệu ngày hôm sau có ai nhận ra? Cô thử nghĩ đến một người có thể gọi điện, nhưng chẳng có ai hiện ra trong đầu. Như một cái máy, cô đứng dậy bật hàng loạt đèn trong phòng rồi tắt đi từng chiếc. Trên bàn, chiếc cốc thủy tinh vẫn còn vệt cà phê khô ở đáy. Cô cầm nó lên định mang ra bồn rửa, nhưng lại đặt xuống.

* * *

Đêm mất điện ấy xảy ra vào tháng đầu tiên cô chuyển đến căn hộ. Bóng đèn phụt tắt. Những tòa nhà cao tầng lần lượt chìm vào bóng tối, bảng quảng cáo ngừng chuyển động. Dưới đường, dòng xe nhích từng centimet. Cô tìm một cây nến nhỏ trong ngăn kéo, châm lửa rồi cắm vào chiếc cốc úp ngược. Những căn hộ ở tòa nhà đối diện trong bóng tối chỉ là những khối bê tông đen sì. Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, nghe tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa, tiếng một cánh cửa đâu đó vừa khép lại, tiếng gió se sẽ lùa qua khe... Lần đầu tiên cô nhận ra những âm thanh quen thuộc này dễ thương đến lạ…

Phía bên kia, một người phụ nữ cũng ngồi bên ô cửa. Bóng người ấy in lên mặt kính, kéo dài và chao nghiêng theo ánh nến. Cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy người phụ nữ hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe một âm thanh nào đó trong đêm.

Cô đưa tay lên định vẫy, nhưng lại thôi.

Người phụ nữ bỗng đứng dậy. Chiếc bóng dịch chuyển, chầm chậm khuất sau mảng tường. Cô vẫn ngồi đó, tay vòng qua ôm gối, chăm chắm nhìn ngọn nến leo lét tàn dần.

Những bức ảnh của Diệp trên màn hình máy tính khiến cô nhớ đến người phụ nữ trong đêm mất điện. Cô không chắc đó có phải là Diệp hay không.

Đêm trình diễn được ấn định vào cuối tháng, đúng dịp thành phố tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá các dự án đô thị thông minh. Phan gọi cho cô, báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, hệ thống đã được thử nghiệm, các nhà tài trợ đã ký hợp đồng, báo chí đã nhận lời mời. Anh nhắc đi nhắc lại, đây là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cô.

Trước buổi trình diễn, cô dành thời gian ở nhà. Cô mở cửa ra ban công tưới mấy chậu hoa, gọi cho một người bạn cũ. Cô vào tài khoản của Diệp. Bài đăng cuối cùng với bức ảnh vẫn ở đó, cửa kính phủ đầy những giọt mưa. Không có dòng trạng thái nào. Bên dưới, vài người hỏi thăm, thả biểu tượng trái tim, bình luận rằng đã lâu không gặp.

* * *

Đêm trình diễn trời đổ mưa. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt đường thành những dải màu méo mó. Trên sân thượng khu phức hợp, khách mời ngồi quanh những chiếc bàn phủ khăn trắng. Tiếng cụng ly lanh canh. Tiếng người trò chuyện. Những cuộc trò chuyện về nghệ thuật, công nghệ và tương lai đô thị trôi qua giữa tiếng nhạc hòa tấu dịu nhẹ.

Màn hình lớn khởi động. Hình ảnh dự án xuất hiện với hàng trăm ô cửa được ghép lại như một bức tranh chuyển động đầy nghệ thuật.

Cô đến, mang theo máy tính xách tay. Đúng giờ, hệ thống chiếu sáng bắt đầu hoạt động.

Những ô cửa sổ lần lượt bật sáng tạo thành những dải màu trên mặt ngoài tòa nhà. Đám đông ngước lên. Tiếng trò chuyện nhỏ dần. Trên màn hình, những căn phòng riêng biệt nối vào nhau, chuyển động theo một nhịp điệu chính xác. Tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên. Những hình ảnh đời thường khi được ghép lại bỗng trở thành một vũ điệu lộng lẫy.

Giữa khung hình trên màn chiếu, một con đom đóm đột ngột xuất hiện. Nó chập chờn phát sáng rồi bay vụt đi. Ngay tức khắc, một con khác xuất hiện. Rồi một con nữa… Một con nữa... Những đốm sáng nhỏ bắt đầu tản ra trên màn hình, mỗi con một hướng, rồi lại tụ về phía ô kính ở tầng thứ ba mươi mốt. Bên ngoài tòa nhà, những đốm sáng xanh cũng chập chờn sau những ô cửa kính. Cô chợt nhớ đến đêm mất điện. Người phụ nữ ở tòa nhà phía bên kia với ánh nến chao nghiêng. Cô không biết đó là Diệp, một người nào khác, hay chỉ là hình ảnh bị ánh sáng làm biến dạng.

Cô nhìn xuống bàn điều khiển. Những chuyển động trên màn hình vẫn tiếp tục theo đúng chương trình, trong khi ngoài kia, bầy đom đóm vẫn chập chờn phát sáng. Cô đặt tay lên bàn điều khiển, ngắt thử một nhóm đèn. Những ô cửa tương ứng trên màn hình tối đi, nhưng bầy đom đóm ngoài kia vẫn chuyển động. Cô ngắt nhóm thứ hai, rồi thứ ba. Những ô cửa tối dần, càng khiến ánh sáng xanh hiện rõ.

Trên màn hình, các căn phòng riêng tư tiếp tục nối vào nhau thành một bức tranh khổng lồ. Những ô cửa sáng đèn, những bức tường trắng toát, những chiếc bàn ăn không người… Khoảnh khắc đó, cô thấy mình như đang bị giữ chặt bên trong bức tranh tường, như một ô cửa sổ được đánh dấu bằng mã số.

Cô ngắt hệ thống. Ánh sáng tắt phụt. Sân thượng lập tức chìm vào bóng tối. Tiếng trò chuyện ngưng bặt. Những con đom đóm lại hiện ra. Chúng lặng lẽ bay, không theo một nhịp điệu nào, cũng không tạo nên một hình ảnh hoàn hảo nào để khách mời vỗ tay tán thưởng.

Cô rời bàn điều khiển, xuống cầu thang bộ. Sau lưng cô, tiếng ban tổ chức lao xao gọi nhau, đèn khẩn cấp bật sáng. Cô bình thản bước đi, tiếng gót giày lách cách vang lên, dội vào khoảng cầu thang vắng.

Sáng sớm thức giấc, việc đầu tiên cô đi pha cốc cà phê rồi mở toang cửa sổ. Gió lùa vào mang theo hơi lạnh se sắt đầu mùa. Dưới đường, tiếng còi xe inh ỏi vọng lên. Chậu cây cô mua hôm nào, vài chiếc lá non đã nhú lên nghiêng về ô cửa sáng. Cô ra ban công, nghe tiếng nhạc vui tai phát ra từ chiếc xe rác dưới đường, tiếng trẻ con gọi nhau từ hành lang tầng dưới. Nhấp ngụm cà phê, cô tìm danh bạ gọi cho người bạn đã lâu không gặp, chỉ để hỏi bên kia trời có mưa không, ngoài rạp dạo này có bộ phim nào hấp dẫn…

Tháng sau, cô nhận được một phong bì không có tên người gửi. Bên trong là tấm ảnh chụp tòa nhà vào đêm xảy ra sự cố. Hầu hết các ô cửa đều tối. Ở một căn hộ tầng thứ ba mươi mốt, bóng một người phụ nữ đứng nghiêng đầu, bàn tay đưa lên vẫy vẫy.

Cô đặt tấm ảnh lên bàn, không gọi cho Phan, cũng không gửi cho bất kỳ ai để hỏi xem người trong ảnh có phải là Diệp hay không. Ngoài kia, những ô cửa sáng nối nhau đến tận cuối đường. Cô đứng dậy vén rèm. Phía căn hộ đối diện, bầy đom đóm lại xuất hiện. Chúng đậu lên ô kính rồi chậm rãi bay đi, không tụ thành bầy, cũng chẳng tạo thành hình thù gì, chỉ lặng lẽ phát sáng.

Đêm nhạt dần trên những mái nhà. Cô đứng bên ban công cho đến khi trời sáng.