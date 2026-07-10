Vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Thuyền trưởng kể 10 phút sinh tử

Sau gần một ngày tìm kiếm, trưa 10.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu trên biển Vân Đồn (Quảng Ninh).



Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu đã được tìm thấy ẢNH: N.T

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đào Văn Vũ, Phó chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Trương Văn Hạnh (48 tuổi, trú P.Nguyễn Đại Năng, TP.Hải Phòng). Thi thể nạn nhân bị tàu đè lên nên công tác tìm kiếm, đưa thi thể lên mặt nước gặp nhiều khó khăn.

Như vậy, vụ lật tàu trên biển Vân Đồn khiến 2 người tử vong. Các nạn nhân là ông Trương Văn Hạnh và ông Trương Văn Phượng (53 tuổi). Hai nạn nhân là anh em ruột, cùng trú tại P.Nguyễn Đại Năng, TP.Hải Phòng.

Hiện lực lượng chức năng đang xây dựng phương án trục vớt chiếc tàu chở cát bị lật để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thuyền trưởng kể 10 phút sinh tử

Sau khi được cứu sống, thuyền trưởng Vũ Thành Long (53 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc xảy ra vụ lật tàu trên biển Vân Đồn.

Hiện trường vụ lật tàu ẢNH: N.T

Theo ông Long, khoảng 13 giờ 20 ngày 9.7, tàu HP-4914 đang vận chuyển cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên (TP.Hải Phòng) thì va phải đá ngầm gần khu vực Bản Sen trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Cú va chạm làm mạn phải mũi tàu bị thủng lớn, nước tràn vào khoang rất nhanh. Các thuyền viên đã lập tức tìm cách ứng cứu và phát tín hiệu cầu cứu, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, con tàu đã chìm một nửa rồi lật úp.

"Khi tàu nghiêng, tôi bị ghế lái hất ngã xuống sàn, sau đó chiếc tủ lạnh đè lên người. Cabin tối om, chỉ còn một khoảng không rất nhỏ để thở. Lúc đó tôi nghĩ chắc không còn cơ hội sống nữa", ông Long kể.

Ông cho biết sau khi được các thuyền viên kéo khỏi vật cản, ông cố bám vào vô lăng để lấy hơi rồi lặn tìm lối thoát.

"Tôi chỉ biết thấy chỗ nào có ánh sáng là cố bơi theo. Khi nổi được lên mặt nước thì kiệt sức và ngất đi. May mắn một tàu khách đi ngang đã kịp thời cứu tôi cùng 2 thuyền viên khác", ông Long kể.

Theo thuyền trưởng Long, tàu HP-4914 có trọng tải khoảng 2.000 tấn, chuyên chở cát từ đảo Minh Châu về Hải Phòng. Tuyến hành trình này ông và các thuyền viên mới thực hiện được 4 chuyến, đến chuyến thứ 5 thì gặp nạn.

Trước đó, ngay khi nhận tin báo về vụ lật tàu trên biển Vân Đồn, UBND đặc khu Vân Đồn đã huy động lực lượng công an, biên phòng, quân sự cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 3 người gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long (53 tuổi), ông Bùi Văn Nhở (45 tuổi) và ông Nguyễn Văn Cương (39 tuổi). Cả ba đều được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.