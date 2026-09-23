Vụ nam sinh tử vong dưới cống: Gia đình được hỗ trợ 32,5 triệu đồng

Ngày 23.9, tại UBND P.Đông Ngạc, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã trao 32,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh N.Đ.S. (18 tuổi, sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất) tử vong sau khi gặp nạn tại khu vực cống thoát nước trên phố Viên.

Đây là mức hỗ trợ theo chính sách an sinh xã hội của HĐND TP.Hà Nội. UBND P.Đông Ngạc cũng hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ của thành phố đến thân nhân của nam sinh viên tử vong ẢNH: DIỆU LINH

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17.9, người dân phát hiện xe máy của nam sinh nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối phố Viên, hướng vào khu B Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Thời điểm này, khu vực bị ngập sâu do mưa lớn, nước chảy mạnh vào miệng cống tạo thành xoáy.

Sau quá trình tìm kiếm, thi thể nam sinh được phát hiện tại khu vực Cầu Mỏ, cách nơi chiếc xe máy được tìm thấy khoảng 1 km.

Sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu UBND P.Đông Ngạc phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý nếu có vi phạm. Thành phố cũng yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại được phát hiện.

Theo thông tin UBND P.Đông Ngạc cung cấp sau đó, vị trí hố ga nơi nam sinh gặp nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt tuyến đường nối từ trường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Việc duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước tại đây do liên danh Công ty CP đô thị Việt Úc và Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 thực hiện. Tuy nhiên, báo cáo của UBND P.Đông Ngạc không thể hiện tại thời điểm nam sinh gặp nạn, hố ga còn hay đã mất nắp.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã xử lý vị trí xảy ra tai nạn để bảo đảm an toàn giao thông.