Vụ ngộ độc bánh mì Phượng: Phạt 96 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Ngày 3.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, sau vụ hàng trăm người ngộ độc bánh mì Phượng.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 96 triệu đồng đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng (ở đường Phan Châu Trinh, P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể, các hành vi vi phạm bao gồm: thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hộ kinh doanh bánh mì Phượng cũng bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh trong thời hạn 3 tháng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm; chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. Hộ kinh doanh bánh mì Phượng cũng phải hoàn trả kinh phí cho các cá nhân, tổ chức bị ngộ độc thực phẩm được khám và điều trị tại các cơ sở y tế, chi phí vận chuyển mẫu.

Hộ kinh doanh bánh mì Phượng phải chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 12.9, sau khi tiếp nhận thông tin 5 người trong 1 gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Phượng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu, gửi Viện Pasteur Nha Trang đề nghị hỗ trợ kiểm nghiệm. Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm và 1 mẫu phân.

Qua xác minh, điều tra, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam xác định tổng cộng 313 người bị ngộ độc do ăn bánh mì Phượng, trong đó có 103 người nước ngoài. Số người nhập viện cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng là 273 người; có 40 người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại.

Sau khi ăn bánh mì Phượng, hầu hết đều có triệu chứng ngộ độc là đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần (trên 10 lần), nôn, sốt cao...

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm các mẫu từ Viện Pasteur Nha Trang, nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng được xác định là do mẫu thịt heo xíu (thức ăn trong nhân bánh mì) lấy mẫu làm ngày 11.9 (và lấy mẫu cơ sở lưu vào sáng 12.9) dương tính/25g với vi khuẩn Salmonella spp. Kết quả này được kiểm nghiệm qua mẫu thức ăn lưu và mẫu phân của bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.