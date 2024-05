Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: Lên đến hơn 500 ca

Theo báo cáo của UBND TP.Long Khánh (Đồng Nai), tính đến 6 giờ ngày 4.5, tổng số ca bị ngộ độc bánh mì lên đến 529 người (có 117 trẻ em). Như vậy, trong ngày 3.5 ghi nhận thêm 81 ca.

Tính đến 6 giờ 4.5, tổng số ca bị ngộ độc bánh mì là 529 LÊ LÂM

Trong đó đang điều trị là 375 trường hợp (Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh: 352, Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai: 23); chuyển viện: 11 ca ; xuất viện: 38 ca và cấp thuốc cho về nhà điều trị 105 trường hợp.

Công an TP.Long Khánh đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy vết các nguồn gốc thực phẩm, thu thập các mẫu để làm căn cứ giám định, truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc LÊ LÂM

Liên quan đến vụ việc, chiều 3.5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã vào Đồng Nai làm việc, nắm tình hình và hỗ trợ Đồng Nai trong việc truy tìm vi khuẩn gây bệnh. Đoàn đã đến cơ sở bánh mì Băng kiểm tra tình hình chế biến, sản xuất tại đây và lấy mẫu để xét nghiệm. Theo nhận định của đoàn công tác, khả năng từ ngày 4.5 số ca ngộ độc sẽ giảm.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, từ sáng 1.5, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng... Các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột và tiến hành chữa trị.

Các bệnh nhân có điểm chung là trước đó có ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở bánh mì Băng trong ngày 30.4. Sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như trên, sau khi mua thuốc uống không hết nên đã nhập viện điều trị.

Nhận được tin báo, trong sáng 1.5, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP.Long Khánh đã đến tiệm bánh mì Băng, niêm phong nguyên vật liệu và buộc cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vụ ngộ độc. Và thông tin kịp thời về sự việc, để người dân biết nếu có ăn bánh mì tại cơ sở trên thì chủ động đến cơ sở y tế để điều trị.

Truy tìm vi khuẩn gây ngộ độc

Theo báo cáo của UBND TP.Long Khánh, cơ sở bánh mì Băng mỗi ngày bán khoảng 1.000 ổ. Riêng trong ngày 30.4 (ngày xảy ra ngộ độc) cơ sở bán 1.100 ổ. Nguyên vật liệu được lấy từ nhiều cơ sở khác nhau.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã vào Đồng Nai làm việc, nắm tình hình và hỗ trợ Đồng Nai trong việc truy tìm vi khuẩn gây bệnh. Đoàn đã đến cơ sở bánh mì Băng kiểm tra tình hình chế biến, sản xuất tại đây và lấy mẫu để xét nghiệm LÊ LÂM

UBND TP.Long Khánh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai tiến hành lấy mẫu thực phẩm được lưu tại cơ sở gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại Viện Y tế công cộng TP.HCM. Ngoài ra, còn chỉ đạo lực lượng công an truy vết nguồn gốc các thực phẩm đã cung cấp cho cơ sở bánh mì Băng.

Công an TP.Long Khánh cho biết bước đầu xác định vụ ngộ độc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 bộ luật Hình sự. Hiện Công an TP.Long Khánh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy vết các nguồn gốc thực phẩm, thu thập các mẫu để làm căn cứ giám định.