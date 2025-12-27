Vụ ngừng cấp khí CNG: Hai bên sẽ đàm phán vào trưa 29.12

Theo báo cáo của Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam (KMN) gửi Sở Công thương TP.HCM, từ năm 2009 cho đến nay, KMN mua khí thấp áp từ PV GAS D để sản xuất CNG cung cấp CNG cho các khách hàng. Các hợp đồng mua bán khí giữa 2 bên sẽ hết hiệu lực sau ngày 31.12.2025 và theo quy định của hợp đồng, việc gia hạn sẽ được hai bên thống nhất vào tháng 9.2025.

Đáng nói, dù KMN ký hợp đồng mua bán khí trực tiếp với PV GAS D nhưng nguồn cung cùng giá bán khí hoàn toàn do PV GAS, công ty mẹ của PV GAS D quyết định. Do vậy, trong 3 tháng, từ ngày 26.8 - 26.11, KMN đã liên tục, chủ động gửi 6 văn bản đề nghị PV GAS, PV GAS D chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng, trong đó luôn nhấn mạnh về sự cần thiết phải được gia hạn sớm bởi nếu để việc gia hạn chậm trễ, ổn định nguồn khí, ngừng cấp khí sẽ buộc khách hàng của KMN phải dừng sản xuất, kéo theo rất nhiều hệ lụy, rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế - xã hội.

Dự kiến trưa 29.12, các bên mua và cung cấp khí CNG sẽ có cuộc họp đàm phán mua bán khí năm sau ẢNH: KMN

Thế nhưng, trong 4 tháng qua, từ cuối tháng 8 đến ngày 25.12, KMN vẫn không nhận được bất kỳ thông tin cụ thể, rõ ràng nào liên quan đến chủ trương gia hạn hợp đồng mua bán khí từ PV GAS/PV GAS D. Trong khi các khách hàng của KMN liên tục yêu cầu công ty có xác nhận kế hoạch cung cấp CNG từ năm 2026 và những năm tiếp theo. Trước sức ép này, KMN buộc phải thông tin nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí CNG.

Sáng ngày 25.12, PV Gas D đã gửi email dự thảo sửa đổi, bổ sung và gia hạn hợp đồng, đề nghị doanh nghiệp phản hồi trước 26.12 để 2 bên kịp thời triển khai các thủ tục khác tiếp theo. Chiều cùng ngày, PV GAS D tiếp tục gửi văn bản mời họp đàm phán hợp đồng mua bán khí vào 10 giờ trưa 29.12, báo cáo của KMN cho biết.

Sau khi nhận báo cáo, Sở Công thương TP.HCM đã gửi giấy mời đến các đơn vị liên quan, gồm Sở Xây dựng, PV GAS, Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam, PV GAS D, Công ty CP CNG Việt Nam tham dự cuộc họp ngày 29.12 để trao đổi, phối hợp, tháo gỡ các vấn đề về nguồn cung CNG phục vụ sản xuất - kinh doanh và hệ thống xe buýt CNG trên địa bàn thành phố. Theo Sở Công thương TP.HCM, cuộc họp cũng nhằm tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị phương án cung cấp khí, đảm bảo nguồn cung cấp khí CNG năm 2026 phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chạy bằng CNG trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, báo cáo của KMN cũng cho biết, công ty đang cung cấp CNG cho các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực thép, kim loại, gạch men, gốm sứ, thủy tinh, thực phẩm và dệt nhuộm... ở khu vực Đông và Tây Nam bộ, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho hệ thống xe buýt công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Năm 2024, sản lượng CNG do KMN cung cấp đạt 146,2 triệu Sm³ (mét khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn). Trong số khách hàng có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc hệ sinh thái Sojitz, Samsung, Seah, Yongjin, Bellinturf, Want Want… Phần lớn các nhà máy này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn CNG do công ty cung cấp.

Liên quan việc gián đoạn cung cấp khí CNG, PV GAS D cho biết, trước tình hình các nguồn khí trong nước suy giảm tự nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương, PV GAS sau khi ưu tiên khí phục vụ sản xuất điện, sẽ cung cấp khí thiên nhiên nội địa và nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công nghiệp cũng như sản xuất CNG.

PV GAS D khẳng định, đơn vị luôn đảm bảo đủ nguồn khí thiên nhiên cho tất cả khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải, đồng thời khuyến khích khách hàng chủ động tìm kiếm nguồn cung từ các đơn vị thương nhân đầu mối nhập khẩu khí thiên nhiên khác cung cấp tại Việt Nam.