Vụ người dân tự ý múc đất cạnh đường Hồ Chí Minh: Công an chuyển về xã xử lý

Ngày 20.10, tin từ Công an xã An Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa ban hành Thông báo số 928/TB-CAX trả lời đơn của bà P.N.N (48 tuổi, ngụ ấp Lộc Bình, xã An Ninh) liên quan vụ việc múc đất cạnh dự án đường Hồ Chí Minh (qua tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, vụ việc được Thanh tra Công an tỉnh Tây Ninh chuyển về Công an xã An Ninh giải quyết.

Khu vực đất bên đường Hồ Chí Minh (qua địa bàn ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh), nơi ông T. tự ý dùng phương tiện cơ giới đào đất, múc chở đi nơi khác ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đơn của bà N., ngày 25.4.2026, bà phát hiện diện tích đất của mình bị ông N.T.T (42 tuổi, ngụ ấp An Sơn, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh) dùng phương tiện cơ giới đào, múc lên xe chở đi nơi khác.

Công an xã An Ninh xác định ông N.T.T là người trực tiếp lấy đất theo đơn tố giác của bà N. Ông T. đã dùng xe loại 5 tấn và chở nhiều chuyến để lấy đất từ vị trí mà bà N. tố giác.

Làm việc với Công an xã An Ninh, ông T. khai nhận không biết chủ đất là ai. Mục đích ông T. đào đất chở đi là để đắp bờ kênh thủy lợi ấp An Định cho cao, rộng hơn.

Ông T. khẳng định tự làm, không liên quan Công ty Q.H (xã An Ninh), nơi ông T. đang làm việc. Công an xã An Ninh cũng kết luận không có cơ sở xác định ông T. nhận được sự chỉ đạo từ Công ty Q.H để đào đất chở đi.

Sau đó, Công an xã An Ninh đã yêu cầu ông T. trả lại số đất đã lấy đi.

Bà N. cho rằng vị trí đất mà ông T. tự ý đào, múc chở đi là thuộc đất của bà, trong khi Phòng Kinh tế xã An Ninh xác định vị trí này thuộc dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa) ẢNH: BẮC BÌNH

Trong quá trình giải quyết đơn của bà N., Phòng Kinh tế xã An Ninh cũng đến hiện trường đo đạc và kết quả cho thấy khu đất nằm trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa).

Trong khi đó, bà N. khẳng định vị trí đất bị đào là thuộc sở hữu của bà. Theo bà N., kể cả trong trường hợp đất bị đào thuộc dự án đường Hồ Chí Minh thì cũng nằm trong phần đất của bà trước khi bị giải phóng mặt bằng.

Do đó, bà N. quyết định tố cáo hành vi tự ý đào đất của ông T.; đồng thời không chấp nhận việc ông T. tự ý khắc phục hậu quả tại vị trí đất bị đào, chở đi hồi tháng 4.2026.

Công an xã An Ninh cho rằng phần đất bị đào lấy đi "chưa xác định được chủ sở hữu" và vụ việc không thuộc thẩm quyền công an xã. Công an xã An Ninh cũng xác định đây là tranh chấp dân sự về đất đai và đề nghị bà N. đến UBND xã An Ninh (tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục giải quyết.