Vụ nổ súng ở Đồng Nai, 2 vợ chồng bị thương: Người chồng hôn mê sâu

Ngày 31.8, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khỏe 2 bệnh nhân là 2 vợ chồng bị thương nặng trong vụ nổ súng tại chợ Hóa An (P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vào rạng sáng 30.8.



Cụ thể, sau vụ nổ súng, bệnh nhân M.V.A (37 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản do trúng đạn. Bệnh nhân có vết thương vùng chẩm thái dương phải khoảng 1 cm không thấy ngõ ra, 1 vết thương vùng hông lưng phải khoảng 1 cm, bụng chướng nhẹ.

Kết quả khám và chẩn đoán hình ảnh lúc cấp cứu cho thấy, bệnh nhân M.V.A có vết thương gan xuyên thấu và vết thương thận phải, vết thương đầu vùng thái dương phải.

Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị 2 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ nổ súng tại chợ Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai ) ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại gan mật tụy mổ mở rộng lỗ vào và lỗ ra vết thương gan, khâu cầm máu, khâu lại nhu mô gan, lấy dị vật kim loại (đầu đạn) ở thành bụng bên phải. Bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu buộc phải cắt thận phải do thận phải vỡ. Khoa Ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi máu tụ trong não, xuất huyết dưới nhện, bể sọ, dị vật trong sọ…

"Hiện tại bệnh nhân đang mê sâu, được thở máy, dùng thuốc vận mạch. Tiên lượng nặng. Bệnh nhân đang nằm khoa Hồi sức ngoại thần kinh", lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin.

Sau vụ nổ súng, bệnh nhân Đ.T.T (41 tuổi, vợ bệnh nhân M.V.A) cũng nhập viện trong tình trạng có vết thương ở bụng, kích thước 1x1 cm không dấu ám khói, không ngõ ra; gãy xương cánh chậu phải, có dị vật phản quang vùng mông.

Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và chuyển về nằm tại khoa Ngoại tiêu hóa. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc nói chuyện được, ngồi dậy được. Tuy nhiên, vết thương vùng bụng cần được theo dõi từ 5 - 7 ngày để đánh giá có phát sinh những tổn thương khác hay không...

Như Báo Thanh Niên đã thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 30.8, nghi can tên Toàn, là nam công nhân bốc xếp và một số người buôn bán trong chợ Hóa An xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Toàn bỏ đi nhưng sau đó quay lại, trên tay cầm một khẩu súng. Khi gặp những người xảy ra mâu thuẫn trước đó, Toàn đã nổ súng. Vụ việc khiến ông M.V.A và bà Đ.T.T bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã vào cuộc truy xét và bắt giữ Toàn để phục vụ điều tra.