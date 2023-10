Vụ nữ sinh bị bắt quỳ, đánh tới tấp: Yêu cầu điều tra xử lý nghiêm

Ngày 14.10, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản hỏa tốc giao UBND TP.Bảo Lộc khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin nữ sinh bị bạn học bắt quỳ, đánh tới tấp, mạt sát giữa lớp học đăng trên Thanh Niên ngày 13.10, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong sáng ngày 14.10.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo kịp thời điều tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các huyện, TP chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên; có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Nữ sinh N. quỳ "chịu trận" CHỤP TỪ CLIP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, một nữ sinh lớp 8 (tên N.) của Trường THCS Phan Bội Châu (xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) bị các bạn học bắt quỳ giữa lớp để mạt sát, đánh tới tấp, quay phim ngay tại lớp học vào giờ ra chơi (khoảng 8 giờ 35 phút ngày 11.10).

Ngày 14.10, UBND TP.Bảo Lộc đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, xác định vụ việc em N. bị đánh, chửi bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân. Nhà trường cũng đã làm việc, yêu cầu các học sinh có liên quan làm bản tường trình. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã mời phụ huynh của những học sinh tham gia đánh nhau đến để cùng giải quyết. Giáo viên chủ nhiệm đã phân tích đúng, sai nhằm giúp các học sinh nhận ra lỗi của mình. Tất cả phụ huynh có mặt đều mong rằng các con đã nhận ra sự việc sai trái, bỏ qua cho nhau và xin lỗi bạn N. Phụ huynh hai bên đã thống nhất hòa giải và hứa phối hợp với nhà trường để giáo dục con em mình.

Nhiều bạn học sinh đứng xung quanh "cổ vũ" ẢNH CHỤP TỪ CLIP

Vụ việc nữ sinh N. bị đánh có 4 học sinh khác dùng điện thoại quay phim lại và đã được xóa. Tuy nhiên, có một học sinh đã chia sẻ clip cho hai bạn khác. Nhà trường và công an xã đã yêu cầu học sinh liên lạc với những bạn được chia sẻ clip phải xóa và gỡ hết các clip được chia sẻ. Tuy nhiên, khoảng 11 giờ ngày 13.10, nhà trường được báo có clip đăng trên mạng xã hội liên quan đến vụ đánh nhau này. Công an TP.Bảo Lộc đã làm việc và phát hiện clip được đăng không phải là clip ban đầu được chia sẻ và đã xóa trước đó. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra xử lý sự việc.

Lãnh đạo nhà trường đã họp thống nhất sẽ lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các học sinh vi phạm theo đúng quy định.

Nữ sinh N. bị mạt sát, túm tóc ẢNH CHỤP TỪ CLIP

Cũng theo UBND TP.Bảo Lộc, thành phố đã yêu cầu Phòng GD-ĐT chỉ đạo Trường THCS Phan Bội Châu và các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kỷ cương, nền nếp trong giờ học và giờ ra chơi; chỉ cho phép học sinh mang điện thoại di động đến trường khi được giáo viên bộ môn đồng ý. Nhà trường tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, quản lý học sinh kịp thời liên lạc với gia đình các trường hợp học sinh vi phạm nội quy của nhà trường.

UBND TP.Bảo Lộc cũng yêu cầu Trường THCS Phan Bội Châu nhanh chóng ổn định tình hình dạy và học; phối hợp với các cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh để xác minh làm rõ sự việc. Nhà trường đồng thời phải kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn... không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết giữa các học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh để tăng cường quản lý, giáo dục các em trong và ngoài nhà trường…