Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh: Hai bên hẹn gặp nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Bá Cường
Bá Cường
10/05/2026 19:22 GMT+7

Liên quan đến vụ một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại Quảng Trị, kết quả xác minh cho thấy có sự tham gia của học sinh tại 3 trường ở 2 xã Vĩnh Định và Diên Sanh; 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước, hẹn nhau để 'giải quyết'.

Chiều nay 10.5, Trường tiểu học và THCS Hải Thọ, Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài (cùng thuộc xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) đã có báo cáo cụ thể về vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

Cụ thể, trong báo cáo được đại diện 2 trường gửi cho Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị và UBND xã Diên Sanh, vụ xô xát được xác định xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 9.5 tại khu vực xã Vĩnh Định.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh: Hai bên hẹn gặp nhau 'giải quyết mâu thuẫn'- Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng vào mặt, đầu, giật tóc và phải nhập viện điều trị

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ban đầu, có 3 học sinh lớp 8 thuộc Trường tiểu học và THCS Hải Thọ cùng 1 học sinh lớp 8 của Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài có mâu thuẫn cá nhân với học sinh lớp 7 Trường tiểu học và THCS Hải Ba (xã Vĩnh Định). Vì vậy, hai bên đã rủ nhau về xã Vĩnh Định để "giải quyết mâu thuẫn" và dẫn đến vụ xô xát.

Vụ việc khiến nữ sinh lớp 7 phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra sức khỏe hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi làm rõ vụ việc và xác định được thông tin các em học sinh tham gia đánh nữ sinh lớp 7, Trường tiểu học và THCS Hải Thọ, Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài đã thông báo đến các giáo viên, phụ huynh phối hợp với công an xã để xử lý, giáo dục các em học sinh theo quy định. 

Đại diện lãnh đạo cả 2 trường cho biết, sự việc xảy ra ngoài thời gian học tập, ngoài khuôn viên nhà trường, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân; tuy nhiên, nhà trường nhận thấy đây là vụ việc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và hình ảnh học sinh nên cần phối hợp giáo dục, ngăn ngừa kịp thời.

Như Thanh Niên đã thông tin vào sáng nay 10.5, UBND xã Diên Sanh vào cuộc xác minh, làm rõ các học sinh trên địa bàn có liên quan về vụ việc đánh đập một nữ sinh lớp 7 ở xã khác.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm khoảng 4 - 5 học sinh tụ tập trên một khu đất trống tại tỉnh Quảng Trị, sau đó lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và giật tóc khiến một học sinh bị đánh phải nhập viện.

Tin liên quan

Một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại Quảng Trị

Một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ, xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

nữ sinh lớp 7 bị đánh mâu thuẫn cá nhân đánh đập học sinh chống bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận