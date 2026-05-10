Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh: Hai bên hẹn gặp nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Chiều nay 10.5, Trường tiểu học và THCS Hải Thọ, Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài (cùng thuộc xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) đã có báo cáo cụ thể về vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

Cụ thể, trong báo cáo được đại diện 2 trường gửi cho Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị và UBND xã Diên Sanh, vụ xô xát được xác định xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 9.5 tại khu vực xã Vĩnh Định.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng vào mặt, đầu, giật tóc và phải nhập viện điều trị ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ban đầu, có 3 học sinh lớp 8 thuộc Trường tiểu học và THCS Hải Thọ cùng 1 học sinh lớp 8 của Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài có mâu thuẫn cá nhân với học sinh lớp 7 Trường tiểu học và THCS Hải Ba (xã Vĩnh Định). Vì vậy, hai bên đã rủ nhau về xã Vĩnh Định để "giải quyết mâu thuẫn" và dẫn đến vụ xô xát.

Vụ việc khiến nữ sinh lớp 7 phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra sức khỏe hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi làm rõ vụ việc và xác định được thông tin các em học sinh tham gia đánh nữ sinh lớp 7, Trường tiểu học và THCS Hải Thọ, Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài đã thông báo đến các giáo viên, phụ huynh phối hợp với công an xã để xử lý, giáo dục các em học sinh theo quy định.

Đại diện lãnh đạo cả 2 trường cho biết, sự việc xảy ra ngoài thời gian học tập, ngoài khuôn viên nhà trường, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân; tuy nhiên, nhà trường nhận thấy đây là vụ việc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và hình ảnh học sinh nên cần phối hợp giáo dục, ngăn ngừa kịp thời.

Như Thanh Niên đã thông tin vào sáng nay 10.5, UBND xã Diên Sanh vào cuộc xác minh, làm rõ các học sinh trên địa bàn có liên quan về vụ việc đánh đập một nữ sinh lớp 7 ở xã khác.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm khoảng 4 - 5 học sinh tụ tập trên một khu đất trống tại tỉnh Quảng Trị, sau đó lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và giật tóc khiến một học sinh bị đánh phải nhập viện.