Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ trách nhiệm nhiều cá nhân liên quan

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung liên quan đến vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long cũ). Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận sau sự việc nữ sinh B.T tử vong do tai nạn giao thông, nhưng không được khởi tố vụ án hình sự.

6 bị can cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn bị đề nghị truy tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” ĐỒ HỌA: LÂM NHỰT

Điều tra bổ sung 7 nội dung

Trước đó, ngày 12.8.2026, Vụ 6 Viện KSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cán bộ thuộc Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long trong việc ban hành văn bản hướng dẫn và quyết định không khởi tố vụ án tai nạn giao thông xảy ra ngày 4.9.2024 tại tỉnh lộ 901 (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), khiến nữ sinh B.T tử vong.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tiến hành lấy lời khai, đối chất và thu thập đầy đủ tài liệu đối với 7 nội dung yêu cầu. Trong đó, cơ quan điều tra tập trung làm rõ vai trò, động cơ và trách nhiệm chuyên môn của các cán bộ tham gia họp liên ngành cũng như cán bộ thẩm định hồ sơ giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Kết quả xác minh cho thấy, ông Dương Hoàng Minh (nguyên Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Trà Ôn) dù không được phân công trực tiếp giải quyết tin báo nhưng với vai trò quản lý đã tham gia các cuộc họp liên ngành. Do tin tưởng vào văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh nên ông Minh đã ký nháy vào các văn bản tố tụng ra quyết định không khởi tố vụ án.

Cơ quan điều tra xác định ông Minh đã thiếu trách nhiệm trong công tác, chỉ đạo nghiệp vụ không đúng, nhưng không có tài liệu nào chứng minh ông "biết rõ" tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có tội mà cố ý bỏ sót.

Thiếu sót do cẩu thả, không có yếu tố tư lợi

Đối với nhóm cán bộ thuộc Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (gồm các ông, bà: Dương Văn Châu, Đỗ Văn Tùng, Mai Thành Công, Huỳnh Thanh Mộng, Nguyễn Kim Tùng, Võ Thị Hồng Nương, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thanh Trúc...), kết quả điều tra bổ sung xác định các cá nhân này đều có thiếu sót xuất phát từ sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong công tác, không nghiên cứu kỹ toàn bộ hồ sơ vụ việc.

Cụ thể, các cán bộ nêu trên đã vội vàng tin tưởng vào báo cáo ban đầu của Công an huyện Trà Ôn, nhận thức pháp luật và nghiệp vụ còn hạn chế nên đã đưa ra nhận định sai lệch, cho rằng lỗi chính gây ra tai nạn thuộc về nạn nhân, còn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung không có lỗi.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khẳng định, quá trình điều tra không phát hiện bất kỳ căn cứ nào cho thấy các cán bộ này có mối quan hệ quen biết, nhận hối lộ hay chịu sự tác động, chi phối từ gia đình tài xế Trung. Do đó, không có căn cứ xác định các cá nhân này đồng phạm với 6 bị can đã bị khởi tố về tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Bên cạnh đó, đối với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sau đó (ông Nguyễn Vĩnh Phúc - cha của nạn nhân B.T do bức xúc đã dùng súng tự chế bắn trọng thương tài xế Trung rồi tự sát - PV), cơ quan điều tra kết luận không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp từ hành vi thiếu trách nhiệm của các cán bộ này.

Do vậy, hành vi của các cá nhân trên không đủ yếu tố cấu thành tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 360 bộ luật Hình sự.

“Tuy nhiên, hành vi vi phạm của các cán bộ trên cần phải bị xử lý bằng hình thức khác. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao sẽ có văn bản kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có cán bộ sai phạm để xử lý theo quy định”, kết luận điều tra bổ sung nêu.

Tiếp tục đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ

Trên cơ sở kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra bổ sung đến Vụ 6 Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, gồm:

Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện); Nguyễn Hoàng Văn (hưu trí, cựu Trưởng công an huyện); Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên); Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện); Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên); Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện).

Cả 6 bị can trên đều bị đề nghị truy tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Ngày 15.10, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh B.T tử vong.



