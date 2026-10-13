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    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

    Nam Long
    Nam Long
    Sau 2 lần tạm hoãn và 1 lần dời lịch, hôm nay TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong.

    Sáng 13.10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

    Đây là lần thứ 3 phiên tòa được mở, sau 2 lần tạm hoãn và 1 lần thay đổi lịch xét xử. Thẩm phán phiên tòa là bà Trần Thị Ngọc Dung.

    Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay - Ảnh 6.

    Ông nội bé Tr. ngồi xe lăn, được người nhà đưa đến tòa

    ẢNH: NAM LONG

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay - Ảnh 7.

    Người thân của bé Tr. được bố trí ghế ngồi ngoài phòng xét xử để theo dõi phiên tòa

    ẢNH: NAM LONG

    Vừa lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

    Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường đi của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra phần đường đi của mình. Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: An ninh siết chặt tại phiên tòa lần 3 sáng nay - Ảnh 8.

    Lực lượng CSGT có mặt đảm bảo an toàn giao thông

    ẢNH: NAM LONG

    Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp do chấn thương ngực kín.

    Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

    Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

    Diễn biến phiên tòa xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong sẽ được Thanh Niên tiếp tục cập nhật.

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