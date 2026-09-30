Vụ ô tô mất tích cùng người phụ nữ ở Đồng Nai: Đã tìm thấy phương tiện

Ngày 30.9, tại khu vực hồ Xa Cát, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 (Công an thành phố Đồng Nai) cùng các đơn vị liên quan đã tìm thấy xe ô tô mất tích nghi bị nước lũ cuốn trôi cùng với người phụ nữ vào chiều ngày 22.9.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe ô tô sau gần 9 ngày mất tích ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Sau gần 9 ngày nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng trên lòng hồ Xa Cát, các tuyến thoát nước và vị trí nghi vấn, đến khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30.9, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc ô tô tại khu vực lòng hồ, gần vị trí thuyền của lực lượng cứu hộ đang neo đậu.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc xe và thực hiện khám nghiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 22.9, trên đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam, phường Bình Long), người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng, bên trong nghi có người bị nước cuốn trôi mất tích, nên báo cho cơ quan chức năng.

Chiếc xe ô tô mất tích cùng người phụ nữ từ chiều 22.9 đã được trục vớt ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp các lực lượng liên quan triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có flycam cũng được huy động nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến ngày 24.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là bà T.T.B.L (46 tuổi, ở phường An Lộc, thành phố Đồng Nai). Đến sáng nay, thì tìm thấy chiếc ô tô.

Qua vụ việc trên, Công an phường Bình Long tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa trong mùa mưa bão; tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, cầu tràn, nơi có dòng nước chảy xiết; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.