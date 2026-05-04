Vụ rơi máy bay 132 người chết ở Trung Quốc: Phát hiện bất ngờ
TT Phát triển Nội dung số
04/05/2026 21:58 GMT+7

Hơn 4 năm sau vụ chiếc máy bay Boeing 737-800 rơi ở Trung Quốc khiến toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng, dữ liệu mới công bố cho thấy dường như có người trong buồng lái đã cố tình tắt nguồn cung cấp nhiên liệu.

Chiếc Boeing 737 đang trên đường bay từ thành phố Côn Minh đến thành phố Quảng Châu vào ngày 21.3.2022 thì mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Máy bay đã lao xuống từ độ cao gần 9.000 m, đâm vào ngọn núi ở thành phố Ngô Châu (miền nam Trung Quốc), Toàn bộ 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

CNN ngày 4.5 đưa tin Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã công bố phân tích "bản ghi dữ liệu chuyến bay", được coi là 1 trong 2 "hộp đen" của chiếc phi cơ, cho thấy dường như công tắc nhiên liệu của cả 2 động cơ đã bị tắt cùng lúc trước khi chiếc Boeing 737 rơi.

Phía Mỹ được tham gia vào quá trình phân tích hộp đen là do Boeing là hãng sản xuất máy bay từ Mỹ.

Theo CNN, Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho hay: "Phát hiện cho thấy trong lúc máy bay đang ở độ cao khoảng 8.800 m, công tắc nhiên liệu của cả 2 động cơ đã bị gạt từ vị trí hoạt động sang vị trí ngắt. Tốc độ động cơ giảm xuống sau khi công tắc nhiên liệu bị thay đổi".

Công tắc nhiên liệu trên các máy bay thương mại là hệ thống điều khiển vật lý dùng để điều chỉnh dòng nhiên liệu vào động cơ. Trên máy bay Boeing-737, phi công phải kéo công tắc thủ công để gạt từ chế độ "hoạt động" sang "ngắt" động cơ.

