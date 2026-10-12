Vụ sập tường bao ở Đồng Nai: Chủ đầu tư cam kết khắc phục

Ngày 12.10, liên quan đến vụ sập tường bao, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân xảy ra tối 7.10 ở phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai), Công ty cổ phần phát triển đô thị Tam Hiệp (chủ đầu tư) dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp - nơi xảy ra sự cố đã có báo cáo về kết quả khắc phục sự cố.

Theo chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ tường rào hiện hữu tại vị trí sạt lở và những vị trí có nguy cơ sạt lở ngay trong ngày 8.10.

Từ ngày 9.10, dự án đã thi công tái lập tường rào mới đảm bảo kết cấu chắc chắn, ổn định và mở rộng hệ thống hố ga thu nước, mương rãnh thoát nước bên trong dự án so với hiện hữu để không lặp lại tình trạng ứ đọng, trào nước mưa lẫn bùn, xi măng ra khu vực lân cận.

Chủ đầu tư chủ trì theo dõi tiến độ của nhà thầu, cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 27.10.2026.

Bức tường bị nghiêng, nứt, có dấu hiệu xô lệch, không đảm bảo an toàn trước khi được đơn vị thi công khắc phục ẢNH: C.T.V

Cũng theo chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã hoàn thành bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các hộ dân lân cận bị ảnh hưởng trong ngày 8.10. Chủ đầu tư, nhà thầu cam kết chấp hành thời gian thi công trong khung giờ từ 6 giờ đến 19 giờ. Ngoài khung thời gian trên, dự án sẽ hạn chế tối đa các công tác gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân trong suốt quá trình thi công.

Trước đó, như tin Báo Thanh Niên đã đưa, tối 7.10, sau cơn mưa lớn và kéo dài đã gây sập tường bao thuộc một công trình xây dựng trên đường Phan Trung (thuộc phường Tam Hiệp) khiến bùn đất cùng nước từ bên trong công trình đổ ra đường, tràn vào nhà dân.

Vụ việc được xác định xảy ra tại công trình dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp do Công ty cổ phần phát triển đô thị Tam Hiệp làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons thi công.

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, một đoạn tường rào dài khoảng 20 m, cao khoảng 3 m đã bị đổ sập. Đoạn tường rào còn lại từ đường Phan Trung đến khu vực tịnh xá Liên Hoa, dài khoảng 238 m, có hiện tượng sụt lún, nghiêng, nứt, gãy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ sập.

Cốt nền khu vực dự án cao hơn khu vực xung quanh khoảng 1,5 m, trong khi hệ thống thoát nước tại khu vực đang được hoàn thiện, dẫn đến nước mưa, nước thải lẫn bùn đất, xi măng từ trong dự án thấm, rò rỉ và chảy tràn ra đường dân sinh, vào một số hộ dân và khu vực văn phòng khu phố, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Sáng 8.10, chủ công trình đã cho nhân công phá dỡ bức tường cũ để đảm bảo an toàn ẢNH: LÊ LÂM

Ngày 10.10, UBND thành phố Đồng Nai cũng có văn bản giao UBND phường Tam Hiệp yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay sự cố, có biện pháp bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư lân cận; rà soát, thống kê thiệt hại, bồi thường theo quy định; không để tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án; xác định nguyên nhân sự cố, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

UBND thành phố Đồng Nai cũng yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và công trình lân cận; xử lý triệt để tình trạng nước, bùn đất từ dự án tràn vào khu dân cư; phối hợp chính quyền địa phương giải quyết thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.