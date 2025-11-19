Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên
Video Thời sự

Trang Châu - Mạnh Cường

19/11/2025 20:00 GMT+7

Trang Châu - Mạnh Cường
19/11/2025 20:00 GMT+7

Liên quan đến vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 3 người dân bị vùi lấp ở xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn.

Chiều 19.11, ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết tranh thủ thời tiết hết mưa, trong chiều nay (19.11), các lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 14.11.

Vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

"Khoảng 15 giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn. Thi thể nghi là nam giới, đang trong quá trình phân hủy, cách vị trí xảy ra sạt lở khoảng 1 km", ông Buôn nói.

Sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp: Tìm thấy một thi thể không nguyên vẹn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể trong vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp

ẢNH: HỒNG ANH

Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể ra ngoài.

Trong sáng nay khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực sạt lở cũ.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua (18.11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở khiến 3 người đang mất tích, cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, đất đá sạt xuống dồn dập.

Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường tiểu học Gary và UBND xã Gary cũ để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho hay, hiện nay trên địa bàn sạt lở bủa vây khắp nơi, diễn ra rất phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn, địa phương đã sơ tán khoảng 300 hộ dân với 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

