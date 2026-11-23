TAND TP.Hà Nội đang mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Nhóm cựu lãnh đạo công ty này bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư, thông qua chiêu trò chuyển nhượng hợp đồng nhằm huy động vốn trái phép.

Một trong những mắt xích giữ vai trò quan trọng và xuyên suốt kịch bản lừa đảo tại Sen Tài Thu là bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc. Bà Hương cũng là một trong các cá nhân hưởng lợi bất chính nhiều nhất, tới hơn 200 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu, bật khóc khi được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Vác balo chứa đầy tiền đi "chạy án"

Khoảng tháng 5.2023, bà Hương bị công an triệu tập để yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu. Sợ bị xử lý, bà Hương tìm đến Nguyễn Danh Tú (trú cùng khu đô thị Royal City) nhờ tác động xin giảm nhẹ.

Ông Tú có chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (cũng ở trong khu đô thị) vốn không nghề nghiệp ổn định, cũng chẳng có chức năng, nhiệm vụ gì, nhưng vẫn giới thiệu với bà Hương về việc bà Lan có nhiều mối quan hệ rộng với các lãnh đạo công an.

Tin lời, bà Hương cùng chồng sang nhà trực tiếp gặp bà Lan, trình bày đầu đuôi câu chuyện và nhờ bà Lan giúp đỡ. Bà Lan bèn trấn an không nên quá lo lắng, sai ở đâu thì sửa ở đấy, việc tới đâu Lan sẽ tính. Đổi lại, bà Hương phải chuẩn bị 30 tỉ đồng để cảm ơn những người "nhấc" Hương ra khỏi vụ việc, giúp không bị liên quan, hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp giảm án.

Thực hiện thỏa thuận, vợ chồng bà Hương nhiều lần chuyển tổng số 26 tỉ đồng cho bà Lan. Khoảng tháng 9.2023, chồng bà Hương cầm 10 tỉ đồng đến nhà đưa cho bà Lan, cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái bà Lan.

Hơn 1 tuần sau, bà Lan giục chuyển thêm tiền để lo việc. Chồng bà Hương chuẩn bị 11 tỉ đồng đựng trong 2 ba lô, một chiếc trực tiếp đeo, chiếc còn lại đưa cho Tú đeo, đi bộ đến nhà Lan. Theo yêu cầu của bà Lan, chồng bà Hương và ông Tú mang tiền vào phòng ngủ của Lan, nhấc đệm lên, xếp 11 tỉ đồng xuống gầm giường.

Đến đầu tháng 10.2023, bà Lan tiếp tục yêu cầu chi thêm tiền. Chồng bà Hương lấy 5 tỉ đồng đựng trong balo, mang đến phòng ngủ của Lan, cất xuống gầm giường như lần trước đó.

Đi lừa đảo rồi lại bị lừa đảo

Nhận 26 tỉ đồng từ vợ chồng bà Hương, bà Lan không đưa cho ai, không nhờ ai "chạy án" như đã hứa hẹn mà dùng vào nhiều việc.

Nữ bị cáo chi 9,5 tỉ đồng mua một căn hộ chung cư tại Royal City, gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái, đưa 1 tỉ đồng cho luật sư để tư vấn pháp luật (nhưng người này từ chối nhận và đã giao nộp cho cơ quan điều tra), còn lại chi tiêu cá nhân.

Hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại phiên tòa với tư cách bị hại ẢNH: PHÚC BÌNH

Về phía mình, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương nhận thức sai phạm và thừa nhận mọi trách nhiệm. Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu cũng vỡ lẽ bà Lan cầm tiền nhưng không giúp gì, nên chủ động trình báo về phi vụ "chạy án".

Bà Lan cùng em trai Nguyễn Danh Tú bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Lan còn bị cáo buộc thêm tội rửa tiền, liên quan đến hành vi mua căn hộ và mở sổ tiết kiệm hòng che giấu tài sản bất hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, chị em bà Lan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tự nguyện giao nộp 25 tỉ đồng. Cộng với 1 tỉ đồng vị luật sư giao nộp trước đó, toàn bộ số tiền mà bà Lan lừa đảo của bà Hương đã được thu hồi.

Cơ quan điều tra cũng làm việc với con gái bà Lan - người đứng tên 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỉ đồng. Kết quả xác định người này không tham gia lừa đảo cùng mẹ, không biết nguồn gốc số tiền, nên không bị xử lý.