Tại phiên tòa xét xử vụ Sen Tài Thu sáng 23.11, chủ tọa cho biết, trong số 5 bị cáo bị đưa ra xét xử, có một người vắng mặt là Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi, lao động tự do), bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Người nhà bà Lan trình bày bị cáo vừa nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai "trong tình trạng không tỉnh táo", hiện gia đình chưa xin được giấy xác nhận của bệnh viện.

Các bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh (từ trái qua) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Tòa cũng triệu tập nhiều người là nhân viên sale của Sen Tài Thu - trực tiếp tham gia quá trình mời gọi nhà đầu tư nhưng phần lớn không đến. Trong khi đó, 118 bị hại có mặt với mong muốn được giải quyết quyền lợi theo quy định.

Sau khoảng 30 phút hội ý, chủ tọa ghi nhận việc bị cáo Lan vắng mặt do đang điều trị. Để xác minh thông tin này, ngay trong chiều nay, tòa sẽ cử người trực tiếp vào bệnh viện để kiểm tra.

Ngoài ra, xem xét các tài liệu trong hồ sơ vụ án thấy có nhiều nội dung cần tiếp tục làm rõ, nhất là về số tiền bị chiếm đoạt, danh sách các bị hại…

Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết nêu trên.

Vụ án có 5 bị cáo, gồm bà Phạm Thị Hòa, 68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi, lao động tự do) và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, em trai bị cáo Lan).

Viện kiểm sát xác định xuất phát từ áp lực trả nợ, các bị cáo Hòa, Linh và Hương lên kế hoạch huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Nhóm này làm thủ tục nâng khống vốn điều lệ Sen Tài Thu, quảng cáo sai sự thật về tình hình kinh doanh của công ty, hòng kêu gọi nhà đầu tư, hứa hẹn lãi suất cao.

Tin lời, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, nhóm bà Hòa sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng.

Khoảng tháng 5.2023, bị cáo Hương bị công an triệu tập để yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu. Lo sợ bị xử lý, bà Hương tìm đến chị em bị cáo Tú và Lan nhờ giúp đỡ.

Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu cùng chồng đã đưa tổng cộng 26 tỉ đồng cho bị cáo Lan. Nhận tiền, bà Lan không đưa cho ai, không nhờ ai "chạy án" như đã hứa hẹn mà dùng vào nhiều việc.

Nữ bị cáo chi 9,5 tỉ đồng mua một căn hộ chung cư tại Royal City (Hà Nội), gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái, đưa 1 tỉ đồng cho luật sư để tư vấn pháp luật (nhưng người này từ chối nhận và đã giao nộp cho cơ quan điều tra), còn lại chi tiêu cá nhân.