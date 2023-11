Vụ sinh viên đánh, bắt cóc người để đòi xe: Đến lượt nạn nhân bị truy nã

Ngày 3.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra quyết định truy nã bị can mượn xe máy của một sinh viên rồi chiếm đoạt, dẫn đến vụ đánh người, bắt cóc liên tỉnh.

Bị can Trần Hải Hồ Nam (27 tuổi, quê quán P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, ngụ thôn Bằng Lăng, xã Thủy Bằng, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Nam bị truy nã, vì đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 4.2023.

Theo kết quả điều tra, chiều 14.3, Trần Hải Hồ Nam mượn xe máy hiệu Yamaha Exciter BS 37P1-213.67 của Hoàng Đình Thái (23 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) rồi chiếm đoạt, trốn về TP.Huế.

Trần Hải Hồ Nam bị nhóm sinh viên bắt giữ tại TP.Huế ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Thái đến Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) trình báo sự việc. Sau đó, Thái rủ bạn học là Trần Hoàng Vĩ (23 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng), Trần Quang Nhật (26 tuổi) và Đào Quang Ngọc (35 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) bàn mưu bắt giữ Nam từ TP.Huế về giao cho Công an P.Hòa Minh xử lý.

Thái, Vĩ nghĩ ra cách đóng giả người của Shopee liên hệ Nam thông báo trúng thưởng theo chương trình khuyến mãi, để dụ Nam ra mặt.

Vĩ nhắn tin hẹn Nam gặp trao quà tại TP.Huế rồi cả nhóm thuê ô tô, đi từ TP.Đà Nẵng ra TP.Huế.

4 nghi phạm đánh đập, bắt cóc Trần Hải Hồ Nam ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay khi Nam đến điểm hẹn thì bị cả nhóm xông vào đánh hội đồng, bắt giữ, áp tải lên ô tô chở vào TP.Đà Nẵng với mục đích giao cho Công an P.Hòa Minh xử lý. Tuy nhiên, khi ô tô vào đến Trạm thu phí Bắc Hải Vân (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thì cả nhóm bị Công an TT.Lăng Cô và Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế ngăn chặn.

Xác định có hành vi đánh đập, khống chế, bắt giữ Nam, nhóm Thái, Vĩ, Nhật, Ngọc được bàn giao cho Công an TP.Huế xử lý hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Đối với Trần Hải Hồ Nam, Công an Q.Liên Chiểu đã khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn, do đó cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã toàn quốc.