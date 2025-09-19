Vụ sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm giả chữ ký: Dai-Ichi chuyển hồ sơ tới công an

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Thảo Nhân
Thảo Nhân
19/09/2025 18:55 GMT+7

Liên quan vụ sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm Dai-Ichi giả chữ ký, Công ty TNHH BHNT Dai-Ichi Việt Nam đã có văn bản phản hồi Báo Thanh Niên. Công ty Dai-Ichi cho biết, sau khi nhận được khiếu nại của sinh viên đã tiến hành xác minh và quyết định chuyển thông tin đến cơ quan công an để xử lý nghiêm minh, triệt để.

Chiều 19.9, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dai-Ichi) đã có văn bản phản hồi Báo Thanh Niên về phóng sự "Dai-Ichi Việt Nam bị 'tố' giả mạo chữ ký, tạo lập hợp đồng khống: Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường!".

Trong văn bản, Công ty Dai-Ichi cho biết sau khi nhận được khiếu nại của sinh viên đã tiến hành xác minh, và quyết định chuyển thông tin đến cơ quan công an để xử lý nghiêm minh, triệt để.

Do sự việc mang tính chất phức tạp, Công ty cần thời gian xác minh toàn diện để có đầy đủ và chính xác tất cả thông tin có liên quan: việc học và thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, việc giao kết Hợp đồng đại lý/ Hợp đồng quản lý đại lý và việc chi trả các khoản thu nhập của 3 sinh viên Lê Hải (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM), Lê Phước Hiếu (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), Trần Nhật Ly (22 tuổi, sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM). 

Sau thời gian xác minh tại công ty, để có thể điều tra, giải quyết vụ việc một cách triệt để và toàn diện, Công ty Dai-Ichi quyết định chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến cơ quan công an.

Công ty Dai-IChi khẳng định cam kết hoạt động trên tinh thần chính trực và tuân thủ pháp luật, luôn tôn trọng quyền lợi và thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác và người tham gia các chương trình đào tạo của công ty.

Công ty Dai-Ichi nhấn mạnh không chủ trương cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và sẽ xử lý nghiêm mọi cá nhân, đại lý nếu bị phát hiện lợi dụng thông tin của Hải để ký hợp đồng đại lý hoặc mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật và quy định nội bộ.

Xem thêm bình luận