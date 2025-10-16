Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ tàu đắm trên sông Lô, 2 vợ chồng tử vong: Cảnh sát trục vớt tàu

Tuyến Phan
Tuyến Phan
16/10/2025 15:17 GMT+7

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng trong vụ đắm tàu trên sông Lô và đang trục vớt chiếc tàu.

Ngày 16.10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đang phối hợp cùng doanh nghiệp trên địa bàn huy động chiến sĩ, phương tiện để tiến hành trục vớt chiếc tàu bị đắm trên sông Lô.

Vụ tàu đắm trên sông Lô, 2 vợ chồng tử vong: Cảnh sát trục vớt tàu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc tàu bị đắm khiến 2 người tử vong

ẢNH: CACC

Trước đó, đêm 2.10, trong quá trình neo đậu, chiếc tàu trên bị tụt neo, trôi tự do, va vào cầu Hạc Trì dẫn tới bị chìm và mắc vào mố cầu Việt Trì.

Hậu quả vụ việc khiến 2 người trên tàu bị đuối nước tử vong. Ngày 6 và 10.10, thi thể 2 nạn nhân lần lượt được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Thời điểm xảy ra sự cố, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xoáy nguy hiểm.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía bắc cũng ra thông báo cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm giao thông).

Suốt nhiều ngày qua, các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai phương án trục vớt chiếc tàu để đảm bảo an toàn cho khu vực luồng tuyến giao thông đường thủy.

Dự kiến, đến hết ngày 16.10, công tác trục vớt sẽ hoàn tất.

