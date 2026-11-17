Ngày 17.11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại kỳ họp thứ 20, dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đơn vị đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến vụ "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, cựu Tổng giám đốc DRC, do bị khởi tố về tội "tham ô tài sản".

Quang cảnh kỳ họp thứ 20 ẢNH: ỦY BAN KIỂM TRA thành ủy ĐÀ NẴNG

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các phường Ngũ Hành Sơn và Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt Đảng theo thẩm quyền đối với 2 đảng viên liên quan đến vụ án.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Minh Thu, cựu Phó bí thư Đảng ủy, cựu Phó tổng giám đốc DRC, hiện là đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, cựu Trưởng phòng Vật tư - xuất nhập khẩu DRC, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân. Cả hai bị khởi tố về tội "tham ô tài sản".

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với một đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có vi phạm pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt về tội "tham ô tài sản".

Theo thông tin DRC công bố, các tài liệu hiện chưa cung cấp cụ thể số tiền liên quan, nội dung hành vi bị điều tra cũng như thiệt hại trong vụ án.

Ngay sau khi bị khởi tố về tội "tham ô tài sản", DRC miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Hiện vụ án đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.