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    Đà Nẵng khai trừ Đảng 2 nữ đảng viên vi phạm nghiêm trọng

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ Đảng đối với 2 nữ đảng viên do có vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cả 2 người đều đã bị khởi tố, tạm giam, không còn đủ tư cách đảng viên.

    Ngày 12.11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại kỳ họp thứ 19, dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đơn vị đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, khai trừ Đảng đối với nữ đảng viên bị khởi tố, tạm giam.

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Đặng Thị Bích Thủy, đảng viên Chi bộ 40 Hòa Cường Bắc, thuộc Đảng bộ phường Hòa Cường.

    Đà Nẵng khai trừ Đảng 2 nữ đảng viên vi phạm nghiêm trọng- Ảnh 1.

    Quang cảnh kỳ họp thứ 19

    ẢNH: ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

    Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Thủy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm rất nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm. Bà Thủy đã bị khởi tố, tạm giam và không còn đủ tư cách đảng viên.

    Trước đó, tại kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã quyết định khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, đảng viên Chi bộ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Đà Nẵng, thuộc Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố.

    Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Hằng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

    Bà Hằng đã bị khởi tố, tạm giam. Bà Hằng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và không còn đủ tư cách đảng viên.

    Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bà Hằng bằng hình thức khai trừ Đảng.

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