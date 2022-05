Vụ thanh niên tử vong khi truy đuổi kẻ cướp: Người cha đau xót, mong án nghiêm khắc

Nỗi đau thương bất ngờ ập xuống gia đình, mất đi người con trai duy nhất đã khiến ông Cao Xuân Sang (ngụ TP.Vinh, Nghệ An) suy sụp. Đã 9 ngày trôi qua sau khi vụ tai nạn xảy ra, với ông Sang, đó là những ngày đầy buồn đau và ám ảnh.

Sáng 6.5, phóng viên Thanh Niên đã tìm đến nhà ông Sang ở P.Quán Bàu, TP.Vinh (Nghệ An), sau khi Công an Q.12 công bố đã bắt được 2 tên cướp giật cướp điện thoại khiến con trai ông tử vong khi truy đuổi cướp. Thông tin này giúp ông nhẹ lòng hơn, nhưng nỗi đau mất con thì không có gì có thể bù đắp được.

Ông Sang kể, ông lập một doanh nghiệp ở Nghệ An và ở TP.HCM. Thời gian gần đây, ông thường xuyên ở TP.HCM. Ngày 25.4, ông mua vé máy bay cho con trai là anh Cao Xuân Đại (19 tuổi) từ Nghệ An vào TP.HCM chơi ít ngày trước khi anh Đại sang Nhật Bản du học.

“Cháu có một suất học bổng đi Nhật Bản du học và sắp đến ngày xuất cảnh. Trước khi đi, tôi muốn đưa cháu vào chơi vài bữa, tranh thủ bảo cháu đi niềng răng. Tôi đã mua vé về lại Nghệ An, dự định ngày 28.4, bố con cùng về quê để chơi với gia đình trong mấy ngày nghỉ lễ, nhưng không ngờ…”, ông Sang buồn bã kể.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ chiều tối 27.4. Ông Sang cho hay, khoảng 18 giờ hôm đó, anh Đại muốn đến nhà bạn chơi nên ông bảo con trai lấy xe máy để đi. Khi anh Đại đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12), hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu, thì lấy điện thoại ra nghe và bị 2 tên cướp chạy theo giật mất điện thoại. Anh Đại truy đuổi cướp thì bị tai nạn giao thông và tử vong.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, không thấy con trai về nên ông Sang gọi điện cho con nhưng không liên lạc được.

Sau nhiều lần liên lạc bất thành, ông Sang lo lắng, gọi cho một người bạn để nhờ cùng đi tìm kiếm. Từ khoảng 23 giờ, hai người chạy xe đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả.





“Chúng tôi 2 lần đi qua đoạn đường cháu đã gặp nạn trước đó nhưng không phát hiện ra, vì lúc đó hiện trường đã được dọn dẹp. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, mệt quá, tôi bảo người bạn về nhà nghỉ ngơi chút, nếu sáng mai vẫn không liên lạc được với cháu thì sẽ đến công an để trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm”, ông Sang kể.

Sau khi về nhà, người bạn của ông Sang lên mạng xã hội thì thấy trang facebook nhóm đồng hương Nghệ An tại TP.HCM vừa đăng thông tin truy tìm tung tích một người bị tử vong do tai nạn giao thông kèm theo tên nạn nhân và biển số xe máy nên báo cho ông Sang. Khi ông Sang và người bạn của ông tìm đến trung tâm hỏa táng như thông tin đăng tải, ông Sang rụng rời chân tay khi xác định người bị nạn chính là con trai mình.

Trong căn nhà đang nghi ngút khói hương, ông Sang kể, con trai thích học võ từ nhỏ, nên năm lên lớp 8, ông đã gửi con vào một trường quân đội để theo học văn hóa và võ thuật. Nhờ có môi trường rèn luyện tốt và ông rất quan tâm đến con, nên anh Đại sống rất có nền nếp. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông định hướng cho con trai đi du học, sau đó sẽ về quê để kinh doanh cùng với ông.

“Cháu rất ngoan và sống có ý thức, ban đêm đi chơi với bạn đều tự động về nhà trước 22 giờ, chi tiêu cũng rất tiết kiệm. Vợ chồng tôi có 2 cháu, chỉ mình cháu là con trai nên tôi giành hết tâm huyết, tình cảm để lo cho các cháu học hành nên người, ai ngờ số mệnh nó lại vắn như thế”, người cha 44 tuổi buồn bã nói.

Ông Sang cũng cho biết, điều gia đình ông mong mỏi lúc này là phải có một bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ cướp giật đã khiến con trai ông tử vong. Ông nói: “Đau lòng lắm, chúng tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh xử lý những kẻ cướp giật, để xã hội bớt đi những chuyện đau lòng như thế này. Nếu quy định của pháp luật hiện nay về tội cướp giật chưa đủ sức để răn đe, cần sửa luật theo phương án tăng nặng hình phạt để góp phần hạn chế nạn cướp giật, bớt đi những nỗi đau cho người lương thiện”.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.5, Công an Q.12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ Q.12), Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng TP.HCM) để điều tra về tội cướp tài sản. Đây là 2 bị can liên quan vụ tai nạn giao thông khiến anh Cao Xuân Đại (ngụ tỉnh Nghệ An) bị tử vong khi truy đuổi cướp trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, cả hai bị can này khai nhận, khoảng 21 giờ 33 phút ngày 27.4, Huy chạy xe máy chở Thành, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá. Khi phát hiện anh Đại chạy xe máy lưu thông phía trước cùng chiều, đang nghe điện thoại, cả hai cho xe áp sát. Thành giật điện thoại của anh Đại. Nạn nhân tri hô, lái xe đuổi theo.

Trong lúc truy đuổi 2 kẻ cướp giật, xe của Đại va chạm vào đuôi xe của Huy làm anh Đại và xe té ngã, va chạm tiếp với xe của người đi đường. Trong đó, xe Huy sau va chạm không bị ngã, chỉ bị gãy phần chắn bùn sau có gắn biển số, rơi tại hiện trường. Huy tiếp tục chở Thành tẩu thoát và bỏ trốn đến khi bị công an bắt giữ.