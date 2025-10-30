Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Buộc thôi việc viên chức

Hữu Tú
Hữu Tú
30/10/2025 11:13 GMT+7

Sở GD-ĐT Đắk Lắk thống nhất với báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc buộc thôi việc đối với thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Ngày 30.10, thông tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc xử lý kỷ luật viên chức bằng hình thức buộc thôi việc đối với thầy giáo Đ.T, người hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, vụ việc gây rối trật tự và cố ý gây thương tích trong khuôn viên nhà trường, xác định ông Đ.T có hành vi dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của đồng nghiệp N.T.S trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh. Hành vi của thầy T. vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho hay, thầy giáo Đ.T đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm đạo đức nhà giáo. Trước đó, thầy T. cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Từ năm 2013 đến 2025, thầy T. đã bị 5 quyết định kỷ luật tại các đơn vị công tác.

Đặc biệt, trong cuộc họp kiểm điểm và họp hội đồng kỷ luật, thầy T. không viết bản kiểm điểm, tỏ thái độ ngang nhiên, cười cợt, chế giễu mọi người, thiếu tinh thần cầu thị.

Vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp: Buộc thôi việc viên chức- Ảnh 1.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nơi xảy ra vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh

ẢNH: HỮU TÚ

Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận thấy, trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, hành vi vi phạm của thầy T. có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận bức xúc và vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức Đ.T, giáo viên môn toán.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ngày 24.10, thầy T. đến trường xin thêm giấy mời dù đã nhận trước đó, quyết định tạm đình chỉ công tác và quyết định kéo dài thời gian tạm đình chỉ công tác.

Ngày 25.10, hội đồng kỷ luật tiến hành họp xem xét kỷ luật thầy T., có một số đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng tham dự. Thầy T. có mặt từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc họp nhưng không viết bản kiểm điểm. Trong quá trình họp hội đồng kỷ luật, thầy T. tiếp tục có thái độ cười cợt, chế giễu, ghi âm, quay phim, chụp hình mọi người, thiếu tinh thần cầu thị và thách thức tổ chức.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 3.10, thầy N.T.S đã nhắc nhở thầy Đ.T, giáo viên môn toán, về việc đỗ xe máy sai vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì hợp tác, thầy T. đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và có hành vi tác động vật lý lên người đồng nghiệp. Cụ thể, thầy T. đã dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của thầy S. hai lần trước sự chứng kiến của bảo vệ nhà trường và một số học sinh.

Ngày 9.10, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk có báo cáo cụ thể về vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

