Vụ Thuduc house: 3 cán bộ thuế tại TP.HCM nhận hối lộ hơn 7,4 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T Việt Nam) cùng 33 đồng phạm về một trong 6 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trong 34 bị can, có 3 bị can là cựu cán bộ thuế tại TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.5, cùng TP.HCM).

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã, 49 tuổi, có vai trò chủ mưu trong nhiều hành vi phạm tội liên quan) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động phạm tội.

Khai đưa hối lộ gần 11 tỉ đồng

Đối với nhóm tội phạm đưa hối lộ và nhận hối lộ, để giúp sức cho Dũng và đồng phạm, cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục thuế Q.1, Q.3 và Q.5 đã nhận tiền từ bị can Lưu Thị Ngát, từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty “ma” của bị can này bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.





Sau đó các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Nhà Thủ Đức - Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.

Cụ thể, bị can Lưu Thị Ngát khai đã đưa hối lộ hơn 2,5 tỉ đồng cho bị can Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.1), đưa hơn 6,1 tỉ đồng cho bị can Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.3) và khoảng 2 tỉ đồng cho bị can Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.5).

Tuy nhiên, qua đối chất là kết quả điều tra, CQĐT chỉ có căn cứ xác định bị can Đào Thị Nga nhận hối lộ 776 triệu đồng, bị can Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng; riêng bị can Nam nhận hối lộ hơn 6,1 tỉ đồng theo lời khai của Ngát.