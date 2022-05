Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố, bắt giam Lê Thanh Nhị Nguyên

Liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngày 27,5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Lê Thanh Nhị Nguyên (29 tuổi, ngụ 191A, ấp Lập Thành, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo điều 331 bộ luật Hình sự).

Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên thường trú tại địa chỉ do bị can Cao Thị Cúc, 62 tuổi, làm chủ và được bị can Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Theo đó, Cơ quan ANĐT xác định Lê Thanh Nhị Nguyên là đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, thực hiện nhiều hoạt động đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội rất nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm bôi nhọ nhiều tổ chức cá nhân. Bị can cũng là đồng phạm trong nhiều hoạt động phạm tội của nhóm Tịnh thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân cầm đầu.

Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên từng bị dư luận phẫn nộ khi yêu cầu bị án Châu Vinh Hóa (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, là họ hàng của Võ Thị Diễm My) bồi thường 3,3 tỉ đồng tại phiên tòa “cố ý gây thương tích” do TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm ngày 10.12.2021.

Vụ án xảy ra trong một lần nhóm của ông Võ Văn Thắng đến tìm con gái (Võ Thị Diễm My) trong Tịnh thất Bồng Lai và xảy ra mâu thuẫn với một số người ở tịnh thất, trong đó có Lê Thanh Nhị Nguyên. Nhị Nguyên cầm xe đồ chơi bằng nhựa ném trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bức xúc vì bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai, trúng vào Lê Thanh Nhị Nguyên gây thương tích với tỷ lệ 13%. Nhị Nguyên yêu cầu bà Hóa bồi thường 3,3 tỉ đồng do ảnh hưởng đến thẩm mỹ trên vùng mặt…





Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tập trung điều tra về hoạt động lợi dụng trẻ em để phục vụ quá trình đăng phát nhiều nội dung trên mạng xã hội, xuyên tạc sự thật trong nhiều vấn đề và kêu gọi từ thiện trục lợi tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã có bằng chứng về việc một số người trong Tịnh thất Bồng Lai ép buộc nhiều trẻ em ở độ tuổi từ 3 - 7 tuổi phải học nhiều “bài vở” do mình soạn sẵn để phục vụ mục đích riêng. Nếu các em không học hoặc học không nghiêm túc sẽ bị những người này hành hạ.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tìm Võ Thị Diễm My là thực hiện theo đơn cầu cứu của gia đình ông Võ Văn Thắng (cha của Diễm My). Theo đó, Diễm My được xác định là bị hại trong một số hành vi có dấu hiệu phạm tội hình sự tại Tịnh thất Bồng Lai, ngoài ra, đơn cầu cứu của gia đình Diễm My còn cho thấy rằng Diễm My bị một số người trong Tịnh thất Bồng Lai dụ dỗ, lợi dụng… Khi một số người trong Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, bắt giam, Diễm My cũng mất tích cùng thời gian này.

Ngày 12.5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Bị can Cúc được xác định là người cầm đầu trong Tịnh thất Bồng Lai cùng với Lê Tùng Vân thực hiện nhiều hoạt động phạm tội.

Cũng với tội danh trên, ngày 3.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi); khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Đến tháng 2.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện KSND tỉnh Long An quyết định rút hồ sơ của Cơ quan CSĐT và Viện KSND H.Đức Hòa vụ Tịnh thất Bồng Lai theo thẩm quyền.

Đến tháng 4.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An quyết định gia hạn thời gian cấm định đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân và gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên đến ngày 3.6.2022.

Vụ án liên quan nhóm người giả sư, giả tu tại Tịnh thất Bồng Lai được dự luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.