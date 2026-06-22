Vụ tra tấn em dâu để trừ tà: Tòa tuyên án 5 bị cáo

Chiều 22.6, TAND khu vực 10 - Lâm Đồng (đóng tại phường Phan Thiết) tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tra tấn em dâu để trừ tà, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại thành phố Phan Thiết (cũ).

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Tự Tín (chồng của nạn nhân) cùng Nguyễn Thị Hoài Diễm được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức. HĐXX áp dụng điểm a khoản 2 điều 157 bộ luật Hình sự, tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: C.T.V

Đối với các bị cáo Trần Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm, tòa xác định là đồng phạm, có vai trò thực hành và giúp sức cho nhóm chủ mưu.

HĐXX nhận định hai bị cáo này có trình độ hạn chế, thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cả hai còn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ hành vi phạm tội của Lan, Diễm và Tín.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Tình 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Nguyễn Hồng Tâm 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm 6 tháng.

Giam giữ, hành hạ em dâu suốt nhiều tháng vì mê tín

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 12.2023 đến tháng 4.2024, chị T.T.B.D (33 tuổi, ở phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết cũ), vợ của Nguyễn Tự Tín, bị các chị chồng cho rằng "bị tà ma nhập".

Tin vào những quan niệm mê tín dị đoan, các bị cáo đã giam giữ chị D. trong nhà suốt nhiều tháng, đồng thời hành hạ, tra tấn nạn nhân dưới danh nghĩa "trừ tà".

Ngày 18.4.2024, lợi dụng sơ hở của những người canh giữ, chị D. trốn thoát và đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận trước đây) đã bắt giữ những người liên quan, đồng thời giải cứu an toàn các con của nạn nhân.

Quang cảnh phiên tòa chiều 22.6 ẢNH: C.T.V

Ngày 26.6.2025, TAND thành phố Phan Thiết (cũ) đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 23.10.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Tự Tín để điều tra về hành vi giúp sức cho các chị ruột trong việc giam giữ, hành hạ và tra tấn chính vợ mình.