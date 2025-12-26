Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Tra tấn bằng nhựa nóng, chích điện

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh trong các kỳ trước của loạt bài này, sau khi mắc bẫy vì tin vào chiêu trò của bọn lừa đảo, buôn người và bị đưa sang Campuchia bán vào các công ty lừa đảo, các nạn nhân phải đối mặt với những màn tra tấn hết sức dã man.

V.T.N kể về những hình phạt đã phải chịu đựng khi không nghe lời, không làm theo ý muốn của những kẻ lừa đảo Ảnh: Hoàng Giáp

Những hình phạt kinh dị

Tiếp tục kể câu chuyện về hành trình trên đường đi tìm việc ở Tây Ninh, nhưng bị nhóm người lạ đánh thuốc mê và bán sang Campuchia, V.T.N (21 tuổi, ở TP.HCM) vẫn chưa hết hãi hùng khi nhớ lại những ngày tháng ở xứ người. "Sau khi tỉnh dậy, ngay lập tức em bị bán đến khu vực sát biên giới Thái Lan (nạn nhân không nhớ rõ địa điểm - PV). Tại đây, họ bắt em giả làm shipper gọi điện để lừa đảo, chủ yếu là lừa tiền dân mình. Ngày nào không đạt chỉ tiêu nhẹ nhất là phải nhịn đói, quỳ trước bàn làm việc của mình, trường hợp không làm được việc thì họ lôi ra đánh đập, đốt nhựa, chích điện...", N. kể đứt quãng.

Những thương tích của các nạn nhân do bị nhựa nóng đổ lên mu bàn tay, chích điện, dí cây sắt nóng vào chân Ảnh: Hoàng Giáp

Dấu vết thương tích, những vết sẹo hằn trên da thịt các nạn nhân sau chuỗi ngày trong “địa ngục trần gian” Ảnh: Hoàng Giáp

Khuôn mặt hiện rõ sự ám ảnh và sợ hãi, N. chỉ tay lên hàng chục vết thương - nay đã trở thành những vết sẹo - trên mu bàn tay cho PV Báo Thanh Niên xem và nói: "Đây là hình phạt vì em không làm được việc. Cái tay này là do người Trung Quốc bắt những người Việt Nam mình đốt nhựa chảy ra rồi đổ lên tay để ép em phải làm việc theo yêu cầu".

Tiếp tục chỉ lên ngực, 2 cánh tay và sau lưng với chi chít hàng trăm dấu vết như kim châm, V.T.N cho biết đó là dấu vết còn lại của những lần bị chích điện cũng với lý do không làm được việc mà quản lý yêu cầu. "Họ có nhiều cách tra tấn, lúc đầu mới qua, em bị đánh tới mức ngất xỉu không dậy làm nổi. Sau khi hồi phục chút đỉnh, thì họ tiếp tục dùng cây tre đánh vào mông hoặc lôi mình vào phòng riêng để đánh đập. Chưa hết, họ còn đốt nhựa, chích điện… buộc phải làm việc từ 8 giờ sáng tới 11 giờ khuya. Nếu ai không đạt chỉ tiêu thì sau 23 giờ còn phải bị thụt xì dầu tới 1 giờ sáng, mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng", V.T.N kể lại những ngày sống trong "địa ngục trần gian".

Đã có người lừa được 13 tỉ đồng?

Trong số 63 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) vào ngày 17.12 vừa qua, khi trả lời PV Báo Thanh Niên, hầu hết các nạn nhân đều thừa nhận bị các công ty, cơ sở lừa đảo mua về và tra tấn hết sức dã man. Để chứng minh, họ trưng ra những vết sẹo đã thành hình, những thương tích vẫn còn hằn trên da thịt mỗi người.

63 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia dẫn giải về khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục trao trả Ảnh: Hoàng Giáp

V.T.N cho biết bản thân bị ép phải thực hiện chiêu thức gọi điện giả danh shipper thông báo về đơn hàng mà nạn nhân đã đặt (hoặc không đặt) để dụ kết bạn Zalo. Sau đó, có người khác giả danh công an gọi đến đe dọa nạn nhân rằng đơn hàng đó chứa hàng cấm (chủ yếu là ma túy). Bước tiếp theo là yêu cầu họ kết nối ứng dụng Zoom để trao đổi, hù dọa những người nhẹ dạ cả tin và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. "Trong công ty em làm việc, hầu hết đều bị bạo hành. Và đã có một nhân viên lừa được số tiền lên đến 13 tỉ đồng. Đây chính là nguồn thu lợi bất chính rất lớn mà các cơ sở lừa đảo trực tuyến muốn có được và bằng mọi thủ đoạn tra tấn, đánh đập, ép buộc tụi em phải làm theo", V.T.N chia sẻ.

Ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ. Chị T.T.M (30 tuổi, ở Thái Nguyên) cùng chồng bị lừa đưa sang Campuchia vào ngày 19.8.2025 kể lại: "Vợ chồng tôi được giao nhiệm vụ lừa đảo trên app tình cảm mà những đối tượng người nước ngoài cung cấp. Do không làm được việc nên chúng tôi bị đánh đập, chích điện dã man; bị bán đi bán lại nhiều lần qua tòa nhà khác, khu vực khác".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một nạn nhân cho biết: "Sống trong môi trường mà xung quanh chỉ có hàng rào thép gai, bảo vệ canh gác nghiêm ngặt bằng súng điện, gậy gộc, chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Nỗi sợ hãi bao trùm đến mức nhiều người không dám suy nghĩ đến chuyện trốn chạy hoặc điện báo cơ quan chức năng vì ám ảnh với những trận đánh đập tàn nhẫn hoặc lo sợ mình sẽ tiếp tục bị bán đi một nơi nào đó như một món hàng và cơ hội được trở về Việt Nam sẽ càng trở nên xa vời hơn".

Nếu không có những biến động bất ngờ tại biên giới Campuchia và Thái Lan, hay sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Campuchia, có lẽ những nạn nhân này vẫn đang bị xích tay vào giường, bị chích điện, tra tấn hoặc phải oằn mình chịu đựng những dòng nhựa bỏng rát chảy xuống cơ thể. Nhưng hành trình thoát khỏi những "địa ngục trần gian" để được trở về quê hương cũng không hề dễ dàng...

(còn tiếp)