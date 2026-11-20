Ngày 20.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong vụ trộm két sắt chứa 39 cây vàng tại một nhà dân ở tỉnh này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định Lý Văn Phong (42 tuổi, ở ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) đã rủ con ruột là Lý Văn Linh (19 tuổi, ở khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM) cùng 2 người khác tham gia: Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ở khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Lý Văn Phong và con ruột là Lý Văn Linh thời điểm bị bắt khẩn cấp ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng 21 - 23 giờ ngày 3.11, Phong rủ Linh cùng Phước và Tuấn đi trộm tài sản. Tuấn lái vỏ máy chở cả nhóm từ nhà Phong đến phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau để tìm tài sản.

Khoảng 3 giờ ngày 4.11, thấy nhà ông Đ.V.T ở khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành tắt đèn, cả nhóm thống nhất ra tay. Tuấn cảnh giới, còn hai cha con Phong, Linh và Phước vào nhà qua cửa sổ bên hông, dùng vải che camera rồi khiêng chiếc két sắt nặng khoảng 500 kg ra ngoài.

Trong két có 15 lượng vàng 24K, 24 cây lượng 18K, 16.000 USD, 7.000 AUD, 9 triệu đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng giá trị tài sản bị trộm được xác định hơn 5 tỉ đồng. Sau khi trộm, các bị can dùng nhiều cách tiêu thụ tài sản nhằm che giấu hành vi.

Nguyễn Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Phước ẢNH: CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, từ tin báo của bị hại về việc mất nhiều vàng, ngoại tệ..., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau lần theo các dấu vết thu thập được, xác định nhóm nghi vấn.

Khi khám xét nơi ở của những người liên quan, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng, dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy và điện thoại di động. Theo công an, bước đầu, 4 người bị bắt thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra vụ trộm hơn 5 tỉ đồng trên để xử lý theo quy định.