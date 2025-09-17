'Vũ trụ say hi' nối dài sức nóng

Bài hát mang màu sắc trẻ trung, sôi động với phần hình ảnh được đầu tư đặc biệt, nơi các anh trai sở hữu tạo hình khác lạ cùng bối cảnh gây tò mò. Chương trình chính thức lên sóng tập đầu tiên trong tháng 9 này với ê kíp quen thuộc: MC Trấn Thành, Giám đốc âm nhạc Justatee, đạo diễn sân khấu Vương Khang…

Chương trình Anh trai say hi năm nay quy tụ những tên tuổi đa tài ẢNH: VIEON

Từ khi công bố danh sách nghệ sĩ, 30 anh trai của mùa mới đã nhận được sự chú ý đặc biệt khi đến từ nhiều dòng nhạc, có thế mạnh khác nhau, đã và đang từng bước gây tiếng vang lớn trong hành trình riêng. Không gói gọn trong nước, đây cũng là những gương mặt từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng quốc tế, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ.

Trước đó, concert đầu tiên của Em xinh say hi đã diễn ra thành công vào tối 13.9 tại TP.HCM. Tại đây, 30 em xinh đã cống hiến những tiết mục được yêu thích nhất từ chương trình như Hề, Not my fault, Cứ đổ tại cơn mưa, Em chỉ là... Ban tổ chức tiết lộ concert sẽ có thêm đêm thứ 2, dự kiến tổ chức ngày 11.10 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).