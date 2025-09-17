Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

'Vũ trụ say hi' nối dài sức nóng

Tuấn Duy
Tuấn Duy
17/09/2025 08:03 GMT+7

20 giờ hôm nay 17.9, mùa 2 của chương trình Anh trai say hi sẽ chính thức khởi động, đánh dấu bằng việc ra mắt theme song (ca khúc chủ đề) All eyes on us cùng MV được đầu tư lớn.

Bài hát mang màu sắc trẻ trung, sôi động với phần hình ảnh được đầu tư đặc biệt, nơi các anh trai sở hữu tạo hình khác lạ cùng bối cảnh gây tò mò. Chương trình chính thức lên sóng tập đầu tiên trong tháng 9 này với ê kíp quen thuộc: MC Trấn Thành, Giám đốc âm nhạc Justatee, đạo diễn sân khấu Vương Khang…

Vũ trụ say hi: Mùa 2 chương trình Anh trai say hi chính thức ra mắt - Ảnh 1.

Chương trình Anh trai say hi năm nay quy tụ những tên tuổi đa tài

ẢNH: VIEON

Từ khi công bố danh sách nghệ sĩ, 30 anh trai của mùa mới đã nhận được sự chú ý đặc biệt khi đến từ nhiều dòng nhạc, có thế mạnh khác nhau, đã và đang từng bước gây tiếng vang lớn trong hành trình riêng. Không gói gọn trong nước, đây cũng là những gương mặt từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng quốc tế, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ.

Trước đó, concert đầu tiên của Em xinh say hi đã diễn ra thành công vào tối 13.9 tại TP.HCM. Tại đây, 30 em xinh đã cống hiến những tiết mục được yêu thích nhất từ chương trình như Hề, Not my fault, Cứ đổ tại cơn mưa, Em chỉ là... Ban tổ chức tiết lộ concert sẽ có thêm đêm thứ 2, dự kiến tổ chức ngày 11.10 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Tin liên quan

Top 5 chung cuộc 'Em xinh say hi' gây nhiều bất ngờ

Top 5 chung cuộc 'Em xinh say hi' gây nhiều bất ngờ

Với nhiều tiết mục đa dạng kết hợp giữa hiện đại - truyền thống cùng khả năng biến hóa đa dạng, Phương Mỹ Chi đã trở thành quán quân mùa đầu tiên của chương trình 'Em xinh say hi'.

Khán giả chờ đợi gì khi Ngô Kiến Huy tham gia 'Anh trai say hi'?

JSOL: Không có 'Anh trai say hi' tôi đã bỏ cuộc...

Khám phá thêm chủ đề

Anh trai say hi Trấn Thành JustaTee Vương Khang Concert
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận