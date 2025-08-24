Top 5 chung cuộc 'Em xinh say hi' gây nhiều bất ngờ

Xếp ngay sau Phương Mỹ Chi là á quân LyHan và bộ 3 Bích Phương, Orange và Lamoon. Đây là kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào bình chọn và sự yêu thích của khán giả. 5 "em xinh" này đã trở thành "nhóm nhạc toàn năng" của chương trình.

Với 779,290 lượt vote, Phương Mỹ Chi liên tục gây chú ý ở nhiều vai trò, từ đội trưởng, thành viên đến các tiết mục solo trong suốt chương trình. Ca khúc Ếch ngoài đấy giếng trong livestage cuối của cô đã gây sốt mạng xã hội với tạo hình dễ thương và âm nhạc hài hước.

Phương Mỹ Chi chia sẻ việc chính thức chạm tay vào chiếc cúp trên sân khấu là khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp ca hát ẢNH: V.O

Phương Mỹ Chi chia sẻ trong 12 năm sự nghiệp, cô nhiều lần được trao "chiếc cúp tinh thần" - phần thưởng trong lòng người hâm mộ. Nhưng lần này, việc chính thức chạm tay vào chiếc cúp trên sân khấu là khoảnh khắc đặc biệt, chỉ đơn giản là may mắn hơn một chút so với các chị em trong Best 5, những người mà theo cô, cũng đã nhận được "cúp trong lòng khán giả".

Kết quả Top 5 gây nhiều bất ngờ khi những cái tên nổi bật xuyên suốt chương trình như Miu Lê, Phương Ly, 52 Hz... hoàn toàn vắng bóng, trong khi Lamoon "lội ngược dòng" dù nhiều lần rơi vào nhóm em xinh nguy hiểm.

5 em xinh trong Nhóm nhạc nữ toàn năng Em xinh say hi ẢNH: V.O

Các giải thưởng cá nhân của Em xinh say hi

Trong đêm chung kết vào tối 23.8, các hạng mục khác cũng được "bật mí". Theo đó, bản hit Không Đau Nữa Rồi do các e m Xinh 52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange cùng khách mời Pháp Kiều đã đoạt giải The Best Hit – Ca Khúc Được Xem Và Nghe Nhiều Nhất với hơn 1 tỉ lượt nghe và xem trên đa nền tảng.

Trong khi đó, AAA trong livestage đầu tiên do Liên quân 2 gồm Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Juky San, Đào Tử A1J, DANMY.... trình diễn đã chiến thắng giải The Best Group Performance – Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất.

Không đau nữa rồi có hơn 1 tỉ lượt nghe và xem trên đa nền tảng ẢNH: V.O

Ở giải thưởng cá nhân, với 26/30 phiếu cho tất cả các em xinh bầu chọn, Bích Phương đã nhận giải The Best Leader - Đội Trưởng Được Yêu Thích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài lãnh đạo, sự tận tâm và tinh thần đồng đội của nữ ca sĩ Nâng chén tiêu sầu. Trong suốt cuộc thi, Bích Phương được khán giả yêu thích bởi liên tục hỗ trợ, "nhường đất diễn" cho các nghệ sĩ và cống hiến những tiết mục ấn tượng.

Bích Phương trở thành Đội trưởng được yêu thích nhất ẢNH: V.O

Một đội trưởng khác liên tục bảo toàn lực lượng các thành viên là 52 Hz cũng được gọi tên là The Best Music Creative Artist - Em Xinh Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất. Nữ CA sĩ là người đứng sau hàng loạt bản hit cùng các em xinh khác như C hẳng phải anh đâu, Quả chín quá... Trong khi đó Phương Ly chiến thắng thuyết phục ở The Best Transformation - Em Xinh Thay Đổi Ấn Tượng Nhất.

Từ các bản hit trẻ trung, năng động dành cho giới trẻ, giọng ca Mặt trời của em không ngừng thể nghiệm qua từng vòng thi, từ Afrobeats, House sôi động ở So đậm đến thuần vocal như Cứ đổ tại cơn mưa. Màn dancesport của cô tại vòng vũ đạo cũng ghi dấu sự dấn thân của nữ ca sĩ.

52 Hz cũng là đội trưởng liên tục bảo toàn thành viên cho team của mình ẢNH: V.O

Ánh Sáng Aza - em xinh nhỏ tuổi nhất chương trình - cũng bất ngờ được gọi tên ở hạng mục The Best Performer - Em Xinh Trình Diễn Ấn Tượng Nhất với sự cống hiến hết mình, mang đến những sân khấu bùng nổ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Khi được trao giải, nữ ca sĩ gen Z tỏ ra bất ngờ với việc chiến thắng.

Là mùa đầu tiên lên sóng, Em xinh say hi đã để lại những thành tích ấn tượng. Với tài năng và nỗ lực của 30 em xinh, sau 3 tháng, tổng lượt xem và nghe trên các nền tảng đã vươn tới con số hơn 22 tỉ cùng hàng triệu tương tác và bình luận trên tất cả các nền tảng.

Chương trình không chỉ tạo ra làn sóng âm nhạc bùng nổ, mà còn khéo léo kết nối khán giả với những giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Thành công ấy không chỉ khẳng định sức nóng; nó còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của một sản phẩm do người Việt sáng tạo.

Em xinh say hi liên tục giữ vững vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội ẢNH: V.O

Ngoài ra, chương trình cũng giữ vững 12 tuần liên tục giữ vững vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội với hơn 11 triệu lượt thảo luận, hơn 1 triệu người nghe hằng tháng trên Spotify chỉ sau 5 tuần phát hành.

Live concert đầu tiên của Em xinh say hi sẽ diễn ra vào ngày 13.9 tới tại TP.HCM.