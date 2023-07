Vụ Việt Nam yêu cầu gỡ phim Trung Quốc có 'đường lưỡi bò' lên báo quốc tế

Flight to you bị "cấm cửa" tại Việt Nam vì có nhiều cảnh phim chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp CHỤP MÀN HÌNH

Vừa qua, sự việc bộ phim truyền hình Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận trong nước. Chiều 9.7, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Netflix, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (hai nền tảng phát bộ phim này tại Việt Nam) gỡ bỏ tác phẩm vì chứa nhiều cảnh phim có hình ảnh “đường chín đoạn”. Đến ngày 10.7, cả hai công ty kể trên đều đã gỡ bỏ Hướng gió mà đi theo yêu cầu từ cơ quan chức năng.



Thông tin này cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Từ hôm 10.7, nhiều trang tin uy tín như Variety, Bloomberg (Mỹ), Independent (Anh), Straits Times (Singapore)… đã đưa tin về sự việc.

Trong các bài đăng mới đây, các trang tin quốc tế này đều đề cập đến thông tin Flight to you chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trong nhiều cảnh phim dẫn đến việc tác phẩm bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ. Họ cũng đề cập đến trường hợp Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam và ban tổ chức concert của BlackPink tại Việt Nam bị cơ quan chức năng xác minh vì dính đến hình ảnh “đường chín đoạn” phi pháp.

Truyền thông quốc tế cũng nhắc đến nhiều bộ phim khác từng bị cấm phát hành, gỡ bỏ ở Việt Nam vì lý do tương tự. Ngoài ra, thông tin liên quan đến yếu tố “đường lưỡi bò” cũng được các trang tin lý giải. Những thông tin này giúp dư luận quốc tế thấy rõ thái độ kiên quyết, mạnh mẽ của phía Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Variety đưa tin về vụ phim Trung Quốc Flight to you bị gỡ bỏ ở Việt Nam CHỤP MÀN HÌNH

Straits Times cùng nhiều trang tin quốc tế khác cũng đưa tin về vụ việc CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài viết đăng tải tối 10.7 (giờ Việt Nam), Variety cho biết cả Barbie lẫn Flight to you đều bao gồm những cảnh có chứa bản đồ “đường lưỡi bò”. “Việt Nam tuyên bố rằng việc sử dụng bản đồ này xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của họ và họ sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của ‘đường chín đoạn’ trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình”, trang tin nổi tiếng trong mảng phim ảnh - giải trí cho biết.

Variety chỉ rõ lý do tại sao bộ phim Trung Quốc này bị “xóa sổ” tại Việt Nam: Cục Điện ảnh Việt Nam đã xem xét 39 tập của bộ phim và phát hiện hình ảnh “đường chín đoạn” được mô tả trong các tập phim 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 và 38. Trang tin cũng dẫn lời người phát ngôn của Netflix: “Vì một số chi tiết trong các tập phim bị cấm theo quy định của chính phủ Việt Nam, Netflix đã gỡ bỏ loạt phim Hướng gió mà đi trên nền tảng tại Việt Nam. Phim vẫn có mặt trên nền tảng ở các nước khác”.

Bài viết của Straits Times đăng hôm 10.7 cũng đưa ra các thông tin tương tự đồng thời nhấn mạnh động thái này đánh dấu lần thứ hai trong một tuần cơ quan chức năng Việt Nam “cấm cửa” phim nước ngoài vì chứa hình ảnh “đường lưỡi bò”. Trang tin Singapore đề cập thêm: “Trong email phản hồi, FPT Play xác nhận đã gỡ bỏ loạt phim Trung Quốc và cho biết: Chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu”.

Đặc biệt, thông tin Flight to you bị gỡ ở Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng Trung Quốc và nhanh chóng trở thành chủ đề dẫn đầu top tìm kiếm trên mạng.

Flight to you có nhiều cảnh phim chứa hình ảnh "đường lưỡi bò", xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam CHỤP MÀN HÌNH

Flight to you được phát sóng từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023, tác phẩm có Vương Khải, Đàm Tùng Vận đóng chính. Đây không phải là bộ phim Trung Quốc đầu tiên bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Trước đó, khán giả Việt từng phát hiện các bộ phim như: Nhất sinh nhất thế, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta… cũng có hình ảnh tương tự và bị công chúng kêu gọi tẩy chay kịch liệt. Ngoài Flight to you, một bộ phim khác có Đàm Tùng Vận đóng chính là Lấy danh nghĩa người nhà (2020) cũng bị khán giả Việt quay lưng vì có hình ảnh "đường chín đoạn" phi pháp.

Không chỉ có phim Trung Quốc, nhiều tác phẩm quốc tế như: Abominable, Uncharted, Pine gap… cũng bị cấm phát hành tại Việt Nam với lý do tương tự. Mới đây nhất, vụ Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có hình ảnh “đường lưỡi bò” thu hút sự quan tâm của dư luận Việt Nam cũng như truyền thông quốc tế và khiến hãng Warner Bros. phải lên tiếng giải thích.