Vụ vợ ăn một con cá bị chồng đánh: Xin 'tha' cho chồng vì là... lần đầu

Trưa 28.8, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, sau vụ chồng đánh vợ tới tấp xảy ra ở H.Lý Sơn vào ngày 16.8, Công an H.Lý Sơn đã mời ông L.X.C và vợ là bà N.T.P (trú ở thôn Đông An Vĩnh, H.Lý Sơn) lên làm việc.

Công an làm việc với ông L.X.C P.T.H

Theo bà Hương, tại cơ quan công an, ông C. thừa nhận đã đánh vợ trong lúc say rượu, còn bà P. cho biết đây là lần đầu bị chồng đánh. Khi xảy ra sự việc, do ông C. có uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Tại buổi làm việc, bà P. đã đề nghị công an không xử phạt ông C.

Công an H.Lý Sơn mời hàng xóm của ông C. và bà P. lên làm việc để xác nhận thông tin, người hàng xóm cũng xác nhận đây là lần đầu ông C. đánh vợ. Cơ quan công an đã nhắc nhở, răn đe, nếu ông C. còn tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

"Hiện bà N.T.P đã quay trở về nhà và sinh sống bình thường với chồng là ông L.X.C", bà Hương cho biết thêm.

Người chồng đá thẳng vào mặt vợ, dù người vợ van xin CẮT TỪ CLIP

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.8, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng đánh vợ tới tấp, mặc cho người vợ quỳ lạy van xin, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nguyên nhân được cho là người vợ đã ăn một con cá trao tráo.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 5 phút đã ghi lại cảnh người chồng liên tục tát vào mặt người vợ, sau đó người vợ chạy ra khỏi cổng nhà thì bị chồng dí theo kéo lại vào nhà và đóng cổng. Thấy không cản được chồng nên người phụ nữ đã quỳ gối xuống, chắp tay lạy van xin nhưng người đàn ông không dừng lại mà tung ra cú đá thẳng vào mặt người phụ nữ, khiến người vợ la khóc dữ dội. Sau đó, người phụ nữ ngồi xổm xuống nền gào khóc gọi con. Rất may có hai người hàng xóm đã qua giải cứu người vợ bỏ trốn khỏi nhà.