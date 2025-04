Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ tự in vé câu cá: 'Giám đốc thiếu trung thực'

Ngày 9.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chi cục Thuế khu vực XX vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau, xác định Vườn quốc gia U Minh Hạ (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) nhiều lần tự in vé giấy để thu tiền dịch vụ câu cá, vi phạm nghiêm trọng quy định về hóa đơn, chứng từ. Cơ quan thuế cũng cho rằng giám đốc có hành vi khai báo thiếu trung thực.

Tự in vé hàng nghìn lượt, kê khai sau

Cụ thể, ngày 7.2, Cục Thuế tỉnh Cà Mau (thời điểm đó Cục Thuế tỉnh Cà Mau chưa sáp nhập) có buổi làm việc với Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ. Tại đây, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ xác nhận trong quý 4/2024, đơn vị đã tự in 1.600 vé giấy mệnh giá 300.000 đồng/vé để thu tiền tạm thời từ khách đến câu cá. Trong số này, 1.534 vé đã được sử dụng, thu về 460,2 triệu đồng và được cho là đã hạch toán và kê khai thuế đầy đủ trong kỳ.

Vé câu cá có đóng dấu của Vườn quốc gia U Minh Hạ mà PV thu thập được ẢNH: G.B

Lý do được vị giám đốc đưa ra là "chưa kịp làm thủ tục phát hành vé điện tử". Đến ngày 27.2.2024, đơn vị ký hợp đồng với Trung tâm kinh doanh VNPT Cà Mau để cung cấp 5.000 vé điện tử. Sau đó, 2.440 vé điện tử được lập lại để thay thế số vé giấy đã sử dụng trước đó; xuất 906 vé cho các trường hợp khách hàng câu cá giải trí khác.

Đến ngày 7.3, trong một buổi làm việc khác, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ xác nhận thời điểm đầu năm 2024 có tự in vé giấy để tạm thu cho dịch vụ câu cá giải trí với số lượng 1.000 vé, thu được 300 triệu đồng. Sau đó, đơn vị đã lập vé điện tử thay thế vé giấy kê khai nộp thuế trong kỳ thuế quý 1/2024. Giám đốc trình bày, việc in và sử dụng vé giấy là do thời điểm này phòng bán vé của đơn vị đang trong thời gian di dời, sửa chữa nên chưa kéo được đường điện và đường truyền kịp thời.

Ngày 1.4 vừa qua, Chi cục Thuế khu vực XX đã lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn. Cơ quan này khẳng định, hành vi của Vườn quốc gia U Minh Hạ đã vi phạm khoản 5 điều 4 và khoản 9 điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về lập, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ. Hành vi sử dụng vé khi chưa được cơ quan thuế chấp thuận là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và bị xử phạt theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Giám đốc trình bày chưa trung thực

Đáng chú ý, trong báo cáo, Chi cục Thuế khu vực XX cho rằng: "Trong lúc giải trình với Cục Thuế về vé tự in, sử dụng trong quý 4/2024, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ không trình bày trước đó (đầu năm 2024) cũng đã có tự in, sử dụng 1.000 vé, cho thấy Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ trình bày chưa trung thực".

Chi cục Thuế đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ ngoài 2 đợt phát hành vé tự in nói trên, liệu còn có trường hợp nào tương tự chưa được khai báo hay không để xử lý kịp thời, đầy đủ sai phạm, tránh khi xử lý xong thì phát hiện thêm các vé tự in, sử dụng ở thời điểm khác. Đồng thời, xem xét khả năng phát sinh sai phạm khác ngoài lĩnh vực thuế.

Chi cục Thuế khu vực XX khẳng định, trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy sai phạm chỉ liên quan đến lĩnh vực thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.