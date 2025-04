Cà Mau: Khởi tố cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Ngọc Hiển

Ngày 8.4, Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Chung Hoàng Vũ (58 tuổi), cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Ngọc Hiển, hiện đang giữ chức Trưởng phòng Quản lý các cảng cá tỉnh Cà Mau; bị can Thái Ngọc Thành (49 tuổi), cựu Đội trưởng Đội kê khai - kế toán - tin học, hiện là cán bộ Đội thuế liên huyện khu vực 2.

Hai bị can được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.



Bị can Chung Hoàng Vũ bị khởi tố bị khởi tố vì về hành vi vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2024, bị can Thái Ngọc Thành đã lợi dụng chức vụ được giao để tham mưu không đúng quy định trong việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với nhiều trường hợp thuộc diện phải nộp thuế. Ông Thành đã trực tiếp soạn thảo, ký nháy và trình lãnh đạo ký duyệt các thông báo giảm tiền sử dụng đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 887 triệu đồng thông qua 10 thông báo thuế.

Bị can Thái Ngọc Thành thời điểm Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau tống đạt quyết định tố tụng ẢNH: CACC

Ông Chung Hoàng Vũ, trong vai trò lãnh đạo, đã trực tiếp ký 9 thông báo thuế liên quan đến số tiền sử dụng đất tổng cộng 827 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 2 bị can có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự, về "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hiện vụ án đang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.