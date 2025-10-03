Theo thông tin từ Công an xã Văn Bàn (Lào Cai), khoảng 12 giờ ngày 2.10, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải bị kẹt sâu giữa khối đá lớn ở xã Minh Lương (Lào Cai). Vẫn còn một khe hở mong manh, nên ngay lập tức công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn trương, suốt đêm không nghỉ.

Vụ xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Xe bẹp dúm, tìm thấy 2 nạn nhân

Các y bác sĩ túc trực ngay bên cạnh xe cứu thương, chỉ với một niềm tin: còn khe hở, là còn hy vọng có người sống sót bên trong.

Đến 2 giờ ngày 3.10, hai nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường: anh Hoàng Văn Định (36 tuổi, quản đốc Thủy điện Tu Trên) và anh Hoàng Đức Giang (34 tuổi, cùng trú tại xã Văn Bàn). Cả hai đã tử vong trong tình trạng cơ thể biến dạng nặng nề.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 3.10, chiếc xe bán tải được đưa lên khỏi đất đá. Xe bẹp dúm, trần và sàn gần như dính chặt vào nhau. Tuy nhiên, nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn, 44 tuổi, vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn liên tục, đất đá dịch chuyển khiến nguy cơ sạt lở tại hiện trường tăng cao. Lực lượng cứu hộ buộc phải tạm dừng để bảo đảm an toàn, chờ khi thời tiết ngớt mưa sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét



