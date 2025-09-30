Xem nhanh 12h: Bão số 10 gây thiệt hại tàn khốc | Sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Bão số 10 với tên quốc tế Bualoi đã gieo rắc tang thương cho nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Tính đến tối 29.9, cơn bão đã khiến 19 người thiệt mạng, 13 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái, đổ sập và hàng nghìn hecta hoa màu bị xóa sổ. Nhiều địa phương chìm trong cảnh mất điện, chia cắt bởi nước lũ. Đây được xem là một trong những cơn bão khốc liệt nhất nhiều năm qua, với sức tàn phá kéo dài suốt 13 giờ trên đất liền.

Nỗi đau nơi cửa Gianh sau bão số 10: “Thiệt hại hoàn toàn, chắc không sống nổi”

Tại vùng cửa Gianh (Quảng Trị) cũng đang chìm trong tang thương trong vụ chìm tàu cá hôm qua. Đến sáng nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể trong số 9 thuyền viên mất tích.

Trên bờ, người chủ tàu gục ngã, khóc nghẹn giữa tiếng sóng, không biết phải sống tiếp ra sao, khi con tàu cá vừa trị giá hàng tỉ đồng nay chỉ còn là khối sắt vụn ngoài biển. Trong khi đó, những thuyền viên may mắn sống sót vẫn chưa nguôi ký ức kinh hoàng về khoảnh khắc tàu lật úp giữa sóng dữ.

