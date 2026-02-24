Vừa buông đũa đã rót ly nước: Chuyên gia giải thích điều bất ngờ

Vậy thực tế, uống nước sau khi ăn có làm chậm tiêu hóa hay chỉ là một hiểu lầm?

Quá trình tiêu hóa diễn ra như thế nào?

Để làm rõ điều này, tiến sĩ - bác sĩ Manan Vora, nhà giáo dục sức khỏe, đồng sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng NutriByte Wellness (Ấn Độ), đã đưa ra những giải thích chuyên môn sau đây, theo tờ Hindustan Times.

Đối với hầu hết mọi người, uống nước vừa phải cùng hoặc sau bữa ăn là an toàn Ảnh: AI

Hầu hết mọi người đều nghe lời khuyên: Đừng uống nước ngay sau bữa ăn, nó sẽ gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa. Nhưng đây là một lầm tưởng phổ biến, bác sĩ Vora cho biết.

Ông giải thích rằng dạ dày có khả năng thích nghi cao hơn nhiều so với những gì mọi người giả định: Dạ dày không ngừng hoạt động chỉ vì một ly nước. Các axit tiêu hóa và enzyme sẽ tự điều chỉnh một cách tự nhiên dựa trên những gì mỗi người ăn và uống. Cơ thể được thiết kế để duy trì sự cân bằng phù hợp cần thiết cho việc tiêu hóa.

Uống nước cùng hoặc sau bữa ăn có thực sự gây hại?

Thực tế, nước thậm chí có thể đóng vai trò hỗ trợ. Nước giúp hòa tan và hỗ trợ việc hấp thụ các chất dinh dưỡng, bác sĩ Vora chia sẻ. Điều này có nghĩa là cấp nước ở mức độ vừa phải trong hoặc sau bữa ăn không gây hại cho quá trình tiêu hóa; ngược lại, nó còn có thể hỗ trợ quá trình này.

Tuy nhiên, bác sĩ Vora cũng cảnh báo về việc uống nước quá mức. Nếu ngay sau bữa ăn mà uống nhiều nước cùng một lúc thì có thể gây ra tình trạng đầy hơi hoặc tạo cảm giác nặng nề tạm thời. Tiêu thụ quá nhiều nước trong một khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra sự khó chịu, nhưng đây chỉ là tạm thời và không phải dấu hiệu của việc tiêu hóa bị suy giảm.

Kết luận từ chuyên gia

Theo bác sĩ Vora, đối với hầu hết mọi người, uống nước vừa phải cùng hoặc sau bữa ăn là hoàn toàn an toàn. Hydrat hóa thực tế còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn và giúp ngăn ngừa táo bón.

Thông điệp rút ra là: Không cần phải lo lắng khi vừa buông đũa đã rót cho mình ly nước. Giống như hầu hết mọi thứ trong sức khỏe, cân bằng chính là chìa khóa, theo Hindustan Times.