Mẹo uống nước đúng cách trước, trong và sau khi dùng rượu bia

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc không uống đủ nước giữa các lần dùng rượu bia là sai lầm sức khỏe rất thường gặp trong mùa lễ tết. Thói quen này không chỉ gây mất nước mà còn dẫn đến ngủ kém và tiêu hóa khó, theo EatingWell (Mỹ).

Tăng nhịp tim, khó ngủ và uể oải vào hôm sau

Rượu bia có tác dụng lợi tiểu, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn bình thường. Quá trình này làm cơ thể mất nước và điện giải, từ đó tăng nguy cơ mất nước tổng thể. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ - Kait Richardson, điều này có thể gây đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt và khô da.

Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng Alex Larson (Mỹ) cho biết thêm, mất nước cũng khiến nhịp tim tăng, cơ thể khó thư giãn và hồi phục, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu bia còn làm gián đoạn giấc ngủ REM - giai đoạn ngủ mơ – khiến bạn tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, dẫn đến cảm giác uể oải và thiếu tỉnh táo vào hôm sau.

Ngoài ra, nước có tác dụng giúp thức ăn di chuyển trong ruột và làm mềm phân, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa vận hành trơn tru. Do đó, việc không uống đủ nước khi dùng rượu bia còn có thể gây tình trạng đầy bụng, khó tiêu, táo bón.

Việc không uống đủ nước giữa các lần dùng rượu bia là sai lầm thường gặp trong mùa lễ tết Ảnh minh họa: AI

Duy trì chế độ ăn cân bằng

Để hạn chế những tác hại do thiếu nước trong các buổi tụ họp ngày tết, mọi người có thể chủ động áp dụng một số cách đơn giản sau:

Uống nước ở nhà trước khi ra ngoài: Giúp cơ thể “sẵn sàng” trong trạng thái đủ nước; điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn dự định uống rượu bia vào buổi tối.

Áp dụng “quy tắc bánh mì kẹp nước” (water sandwich): Uống một ly nước đầy trước và sau mỗi ly rượu, bia.

Mang theo chai nước riêng: Khi nước luôn trong tầm tay, bạn sẽ có xu hướng uống nhiều hơn, hạn chế bị thiếu nước.

Bổ sung điện giải: Có thể dùng đồ uống điện giải sớm trong ngày nếu biết mình sẽ đi uống rượu bia.

Để nước cạnh giường: Luôn chuẩn bị hai ly nước, một ly uống trước khi ngủ và một ly cho buổi sáng hôm sau.

Ăn thực phẩm giàu nước: Trái cây, súp, sữa chua, sinh tố… giúp bổ sung nước một cách tự nhiên.

Cuối cùng, để giữ sức khỏe trong dịp lễ tết này, mọi người nên tránh một số thói quen xấu như nhịn ăn trước tiệc vì dễ dẫn đến ăn quá mức. Thay vào đó, hãy ăn đều và ưu tiên thực phẩm giàu đạm, chất xơ. Đừng coi mọi buổi tiệc là dịp “thả ga”; cần tiết chế đồ ngọt, đồ ăn nhanh và cocktail nhiều đường. Đồng thời, không nên thay bữa chính bằng bánh kẹo để tránh dao động đường huyết và mệt mỏi; ưu tiên duy trì chế độ ăn cân bằng và điều độ chính là “thượng sách” để tận hưởng một kỳ nghỉ an toàn, khỏe mạnh.