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Thế giới

Vua Charles lần đầu công khai tiền thuế cá nhân

Trí Đỗ
Trí Đỗ

Cung điện Buckingham ngày 25.6 thông báo Vua Charles III đã nộp hơn 30 triệu bảng Anh (39,6 triệu USD) tiền thuế cá nhân kể từ khi lên ngôi vào tháng 9.2022. Đây là lần đầu tiên một quốc vương Anh đương nhiệm công khai con số này.

Theo AFP, riêng trong 2 năm tài chính đầy đủ gần nhất, nhà vua đã nộp tổng cộng 24,6 triệu bảng Anh tiền thuế, gồm 11,7 triệu bảng Anh trong năm tài chính 2023 - 2024 và 12,9 triệu bảng Anh trong năm 2024 - 2025. Con số trên đưa Vua Charles III vào nhóm 100 người nộp thuế cao nhất nước Anh.

Vua Charles lần đầu công khai tiền thuế cá nhân - Ảnh 1.

Vua Charles III trong một sự kiện tại Cung điện Buckingham vào ngày 9.6

Ảnh: Reuters

Hoàng tử William, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, ngày 25.6 cũng lần đầu tiết lộ thông tin thuế cá nhân. Ông đã nộp hơn 20 triệu bảng Anh kể từ khi thừa kế tước hiệu Hoàng tử xứ Wales.

Theo luật, quốc vương Anh không bắt buộc phải nộp thuế thu nhập, thuế lợi tức hoặc thuế thừa kế. Tuy nhiên, việc công khai tài chính lần này được xem là một phần trong cam kết minh bạch của Hoàng gia Anh, trong bối cảnh hoàng thất chịu sức ép ngày càng lớn từ công chúng, đặc biệt sau các chỉ trích liên quan nguồn thu từ tài sản cho thuê và bê bối của cựu Hoàng tử Andrew.

Cũng trong ngày 25.6, các quan chức hoàng gia xác nhận Vua Charles III sẽ không sống tại Cung điện Buckingham sau khi chương trình tu sửa kéo dài 10 năm hoàn tất vào năm 2027. Ông James Chalmers, Thủ quỹ kiêm người quản lý ngân quỹ riêng của nhà vua, cho biết Buckingham vẫn là địa điểm chính cho các nghi lễ, hoạt động chính thức và tiếp đón quan chức nước ngoài.

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