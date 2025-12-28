Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/12/2025 12:58 GMT+7

Từng là thành viên sáng lập Hội Du khảo trẻ TP.HCM và nổi tiếng với biệt danh "vua du khảo", Đào Kim Trang trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ đam mê xê dịch. Từ tình yêu khám phá những miền di sản văn hóa, ông vừa cho ra mắt bộ lịch treo tường 'Bản đồ Việt Nam 2026: hương rừng – gió biển'.

Sáng 28.12 tại Đường sách TP.HCM, nhà du khảo Đào Kim Trang và những người bạn đã có buổi giao lưu và ra mắt bộ lịch treo tường Bản đồ Việt Nam 2026: hương rừng – gió biển với hơn 200 độc giả và khách mời giả tham gia. Đây là dịp để "vua du khảo" Đào Kim Trang trò chuyện trực tiếp với những người yêu thích, đam mê du lịch khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa.

Cùng tham gia buổi giao lưu với ông có ông Phạm Ngọc Tuyền – nguyên Giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM, thành viên chuyến du khảo bằng xe đạp Hành trình về Pắc Bó năm 1992; bà Khưu Ngọc Bích Thư – 1 trong 5 thành viên nữ tham gia chuyến du khảo bằng xe đạp Hành trình về Điện Biên Phủ năm 1994 và nhà báo Đặng Đại – thành viên Ban thư ký tòa soạn Báo Giao thông, 1 trong 3 nhân vật tham gia hành trình du khảo bằng xe máy Huyền thoại đường Trường Sơn năm 1999.

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa- Ảnh 1.

"Vua du khảo" Đào Kim Trang và những người bạn tại buổi giao lưu

Ảnh: QUỲNH TRÂN

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa- Ảnh 2.

Ông chia sẻ về hậu phương vững chắc là nhà báo Hoàng Oanh (bìa trái), người luôn ủng hộ ông hết mình cho sự đam mê "ít giống ai"

Ảnh: QUỲNH TRÂN

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa- Ảnh 3.

Đồng nghiệp tặng ông món quà quý - trà gừng để có sức khỏe tốt, tiếp tục lên đường 

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Vua du khảo" Đào Kim Trang: "Mỗi một vùng đất tôi đi qua là một miền trầm tích văn hóa"

Với nhà du khảo Đào Kim Trang, hành trình 39 năm với 100 chuyến du khảo dài ngày, ngắn ngày trên khắp dải đất hình chữ S bằng phương tiện xe đạp, xe gắn máy là một hành trình rất ít ai làm được. 

"Tôi có lợi thế được sinh hoạt đội ở các nhà thiếu nhi từ nhỏ nên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc sống tự lập. Chỉ 3 kg hành lý cũng đủ sống trong một hành trình dài khắc nghiệt trong vài tháng. Lần đầu tiên đến với du khảo, tôi mua ngay cuốn sách về đất nước của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy và tấm bản đồ Việt Nam rồi đạp xe lên đường. Nhiều lúc vất vả quá, thiếu thốn và chịu áp lực về sức khỏe, cũng đôi lúc dừng xe 'than thân trách phận' một mình: ủa, mà mình đi vậy làm gì ta?, nhưng rồi khỏe lại đi, lại mê mẩn cho đến tận bấy giờ gần 40 năm trời", ông cho biết.

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa- Ảnh 4.

Nhà du khảo Đào Kim Trang có hành trình 39 năm với hơn 100 chuyến du khảo

Ảnh: NVCC

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa- Ảnh 5.

Sử dụng phương tiện xe đạp, xe gắn máy, ông đã đi tổng chiều dài khoảng 60.000 km trên khắp Việt Nam

Ảnh: NVCC

Nói về việc ra mắt bộ lịch treo tường Bản đồ Việt Nam 2026: hương rừng – gió biển, nhà du khảo Đào Kim Trang cho biết: "Khi có thông tin các tỉnh sẽ sáp nhập, tôi đã có ngay ý tưởng làm một chuyến trở lại những cung đường có miền di sản văn hóa xưa, nhiều chỗ mình chưa đi phải đặt chân đến để đánh dấu thêm những cột mốc trong cuộc đời... Năm nào tôi cũng in lịch để tặng các bạn có cùng sở thích, đam mê những vùng đất văn hóa của đất nước, nhưng tặng hoài cũng... hết tiền nên năm nay có bà xã động viên, tôi muốn lấy thu bù chi và để nuôi dưỡng đam mê của mình nên mạnh dạn đầu tư. Cũng mừng là được mọi người thương mến ủng hộ".

Từ chuyến đi kéo dài 90 ngày, qua 3.000 km, ông cho ra đời phiên bản mới nhất: Bản đồ Việt Nam 2026: hương rừng – gió biển

'Vua du khảo' Đào Kim Trang đam mê khám phá những miền di sản văn hóa- Ảnh 6.

Nhà du khảo đang ký tặng Bản đồ Việt Nam 2026: hương rừng – gió biển cho người hâm mộ

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Mỗi một vùng đất tôi đi qua là mỗi miền trầm tích văn hóa. Qua du khảo, chúng tôi khám phá được cuộc sống của đồng bào các dân tộc, không chỉ qua trang phục, lời ăn tiếng nói hay lối kiến trúc nhà cửa mà quan trọng hơn là những cuộc giao lưu văn hóa vô cùng cảm xúc. Đồng bào thấy đoàn đến, vừa tạo chỗ an toàn, ấm áp nhất để đoàn nghỉ ngơi, tặng những của ngon vật lạ đang có và tổ chức biểu diễn văn nghệ. Chúng tôi hát, chúng tôi đàn, người dân thổi sáo, thổi khèn lá, uống rượu cần, múa xòe Thái... vui lắm", "vua du khảo" Đào Kim Trang chia sẻ. 

Nhà du khảo Đào Kim Trang là một trong những gương mặt tiêu biểu của TP.HCM trong dịp 20 năm thống nhất đất nước (1975 – 1995). Ông cũng là người tiên phong trên lĩnh vực du lịch kết hợp du khảo bằng xe gắn máy. 


