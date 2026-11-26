Tờ The Independent ngày 25.11 đưa tin ICE thông báo đã bắt giữ ông Ariel Antonio Velasquez-Morales tại khu Đông Boston, thành phố Boston (Mỹ), với cáo buộc nhập cư bất hợp pháp.

Vụ bắt giữ thu hút sự chú ý khi chỉ 1 tuần trước đó, xổ số bang Massachusetts (Mỹ) đã công bố hình ảnh ông Velasquez-Morales trên Facebook cầm tấm séc khổng lồ và nở nụ cười rạng rỡ nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD.

Cụ thể, giới chức xổ số bang Massachusetts thông báo ông Velasquez-Morales trúng giải 1 triệu USD từ trò chơi vé cào "2.000.000 50X Cashword". Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên ông mua một tấm vé cào trị giá 10 USD và đã may mắn trúng thưởng.

ICE cho hay ông Velasquez-Morales đã chọn nhận tiền mặt một lần với số tiền 650.000 USD trước thuế, thay vì nhận toàn bộ giải thưởng theo hình thức trả góp.

Xổ số bang Massachusetts đã chia sẻ trực tuyến một bức ảnh của ông Ariel Antonio Velasquez-Morales đang cầm tấm séc trị giá 1 triệu USD vào ngày 21.11 ẢNH: XỔ SỐ BANG MASSACHUSETT

Theo ICE, ông Velasquez-Morales là người El Salvador, nhập cảnh trái phép vào Mỹ từ tháng 5.2013. Đến tháng 4.2014, một thẩm phán nhập cư đã ra lệnh trục xuất ông. Tuy nhiên, ông vẫn ở lại Mỹ cho đến khi bị các đặc vụ ICE bắt giữ hôm 24.11.

Theo đài Fox News, ông Velasquez-Morales đã tìm cách trốn chạy tránh bị bắt giữ khi các đặc vụ tiếp cận nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Hiện chưa rõ số tiền trúng xổ số của ông sẽ được xử lý ra sao sau vụ bắt giữ. Tuy nhiên, phía ICE cho biết ông Velasquez-Morales sẽ tiếp tục bị giam giữ tại cơ sở của cơ quan này cho đến khi bị trục xuất khỏi Mỹ.

Trong thông cáo, ICE nhấn mạnh: “Những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội không được chào đón ở Mỹ và sẽ bị trục xuất càng nhanh càng tốt”.

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Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cũng tuyên bố: “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ICE đang thực hiện sứ mệnh thực thi luật nhập cư của quốc gia, khôi phục trách nhiệm giải trình và bảo vệ cộng đồng người Mỹ”.

Đáng chú ý, đầu tháng 11, ICE thông báo cơ quan này đã lập kỷ lục về số vụ bắt giữ và trục xuất trong năm tài chính 2026, với hơn 491.000 vụ bắt giữ và hơn 483.000 vụ trục xuất.