Vừa thi lớp 10 xong, thí sinh TP.HCM lên ngay kế hoạch đi học tiếp

Thí sinh sau giờ thi lớp 10 môn toán tại TP.HCM khu vực 1 (TP.HCM cũ) hôm 2.6 ẢNH: NGỌC LONG

Ngày 2.6, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM chính thức kết thúc kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, đồng thời cũng kết lại hàng tháng hoặc hàng năm trời ôn luyện để tranh suất vào ngôi trường mình mong ước. Dù vậy, một số thí sinh lớp 9 nói với Thanh Niên rằng thay vì "mở khóa" tự do cho bản thân trong những tháng hè tới, các em lại đang tất bật chuẩn bị tiếp kế hoạch học tập để "trở thành phiên bản tốt hơn" trước khi lên lớp 10.

Trong đó, Lương Phạm Mai Phương, Trường THCS Phan Bội Châu (P.Đông Hưng Thuận), cho biết em "chắc chắn phải học thêm" và kết hợp tự học các môn văn hóa sau khi thi xong để biết trước chương trình lớp 10, đặc biệt là môn toán. Ngoài ra nữ sinh cũng dự định học thêm tiếng Tây Ban Nha, dự định vốn ấp ủ từ lâu, bởi có niềm đam mê với ẩm thực và cảnh quan của đất nước này.

"Một phần vì em thấy những ngôn ngữ khác khó học hơn", Phương nói.

Mai Thị Minh Khuê, Trường THCS Hiệp Bình (P.Hiệp Bình), thì chia sẻ em sẽ dành ít tuần "xả stress một xíu" trước khi đăng ký học thêm chứng chỉ tiếng Anh IELTS nhằm mục tiêu đạt tổng điểm 8.0, giúp tăng sức cạnh tranh vào các trường ĐH trong, ngoài nước. Bản thân Khuê cũng đặt nguyện vọng đầu vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh) với hy vọng có thể phát huy sở trường.

"Trước đó em từng tham gia nhiều kỳ thi của Cambridge English như Movers, Flyers, KET, PET với FCE nên trình độ tiếng Anh hiện nay của em đã đạt mức B2 (theo CEFR), hơi lấn qua C1. Em muốn IELTS một phần cũng để nâng cao trình độ hơn nữa (vì IELTS đánh giá năng lực tiếng Anh tới bậc C2 - PV)", Khuê chia sẻ.

Lê Tấn Phúc, Trường THCS Tăng Bạt Hổ (P.Xóm Chiếu), thì hồ hởi cho biết thời gian sắp tới em sẽ có nhiều thời gian hơn để học hỏi những kỹ năng mềm như thắt nút dây, dựng lều trại... để tham gia các hoạt động với thầy cô và bạn bè trong giáo xứ. "Hai ngày thi qua em làm được hết bài, chỉ tiếc nuối ở một số câu chưa triển khai trọn vẹn. Em dự đoán mình sẽ đạt 7,5 điểm toán, 6,5 tiếng Anh và 5 văn để vào Trường THPT Ernst Thälmann", Phúc kể.

Tương tự, Lâm Khải Kỳ, Trường THCS Trần Bội Cơ (P.Chợ Lớn), cho biết em cũng có dự định học thêm các môn trên trường trước khi vào lớp 10. Nhưng trước khi bắt đầu lại guồng quay học tập được duy trì cao độ trong những tháng gần đây, Kỳ cho biết em sẽ dành nhiều thời gian với ba mẹ trong chuyến du lịch Đà Nẵng sẽ diễn ra ngay sau khi kỳ thi lớp 10 của em kết thúc.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hôm nay (3.6), các cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công sẽ thực hiện công đoạn làm phách kéo dài tới ngày 4.6. Công tác chấm thi sẽ bắt đầu từ 5.6 và hoàn tất vào 9.6. Song vì kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT sắp tới diễn ra liền kề mà các thầy cô phải tham gia công tác ở cả hai kỳ thi, thời gian công bố điểm dự kiến sau ngày 12.6.

Để tra cứu điểm thi lớp 10 nhanh chóng, bạn đọc có thể truy cập địa chỉ thanhnien.vn trong ngày công bố chính thức. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về thời gian cụ thể công bố điểm thi lớp 10 và cách tra cứu chi tiết.